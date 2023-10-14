Побалуйте родных китайским блюдом: этот ароматный супчик можно приготовить за считанные минуты

Рецепт супа очень прост, нет никаких экзотических компонентов

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Вместе с порталом Pixelinform рассказываем, как приготовить сытный китайский суп. В Шанхае блюдо с томатами и яйцами готовили во время летнего зноя, чтобы с помощью горячего блюда нормализовать температуру тела. Впрочем, этот рецепт актуален в любую погоду. Суп получается сытный, яркий и наваристый.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 2 ст. л.

Помидор любой – 2 шт.

Бульон куриный — 1 стакан.

Вода — 2 стакана

Соус соевый – 2 ч. л.

Масло кунжутное – 1/2 ч. л.

Перец белый молотый – 1/4 ч. л.

Соль любая по вкусу

Крахмал кукурузный – 1 1/2 ч.л.

Лук зеленый – 1 шт.

Кинза свежая – 2 ст.

Куриное яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В кастрюле для супа на небольшом огне разогреваем растительное масло. Выкладываем туда нарезанные ломтики помидоры и обжариваем, помешивая в течение 5 минут. Томаты станут мягкими и особенно ароматными. Поочередно в кастрюлю добавляем готовый куриный бульон, кипяток, соевый соус, кунжутное масло, по вкусу кладем молотый белый перец и соль. Суп доводим до кипения, убавляем огонь и накрываем крышкой. Быстро взбиваем яйцо венчиком в маленькой миске. В отдельной пиалке или чашечке смешиваем кукурузный крахмал из 30 мл воды, чтобы получить кашицу. Помешивая суп в кастрюльке половником, тонкой струйкой добавляем кашицу из воды и кукурузного крахмала. Сразу после этого вливаем тонкой струей взбитое яйцо в центр поверхности будущего супа, быстро перемешивая вихревыми движениями. Таким образом, яйцо будет схватываться постепенно, удастся получить хороший эффект яичных капель.

Блюдо подается горячей или комнатной температуры по желанию. Очень вкусно посыпать готовое блюдо зеленым луком и кинзой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.