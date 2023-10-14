Невероятно вкусная острая консервация: с ней у вас закончатся баклажаны

Если не знаете, что делать с баклажанами

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны. Впрочем, пока эти замечательные овощи есть, стоит пользоваться этим, поэтому одной заготовки точно будет мало. Делимся рецептом вкусной аджики из баклажанов.

Для этого рецепта подойдут даже полежавшие овощи. Заготовка получается насыщенная и пикантная. Как ее приготовить, рассказали на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

1 кг томатов

2 шт сладкого перца

5 шт острого перца

250 г чеснока

1 ст. л. соли

100 г растительного масла

50 г уксуса

Способ приготовления:

Моем и чистим баклажаны от кожуры. Томаты тоже моем, режем на кусочки. Моем и удаляем семена у сладкого и горького перца. Чеснок очищаем от семян. Все овощи пропускаем через мясорубку. Добавляем столовую ложку соли, масло и перемешиваем. Переводим в кастрюлю. На небольшом огне варим помешивая один час. Добавляем уксус и провариваем еще 5 минут. Раскладываем готовую аджику в стерилизованные банки и закатываем крышками.

Заготовка имеет очень яркий вкус, насыщенно овощной, немного пикантный. Также мы рассказывали об интересном рецепте на зиму — квашеной моркови.