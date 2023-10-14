Заливка, как крем: гости восхитятся вкусом этого яблочного пирога

Этот яблочный пирог со сметанной заливкой может составить достойную конкуренцию даже шарлотке

Тесто для вкуснейшего яблочного пирога замешивается буквально за 5 минут и оно совсем не капризное. Сметанно-яблочная начинка тоже простейшая.

При этом нежно-рассыпчатая основа выпечки удивительно гармонично сочетается с начинкой – воздушно-кремовой и с легкой яблочной кислинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Рецепты и полезные советы".

Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты:

Тесто

Мука — 200 г;

Сливочное масло — 100 г;

Сметана — 80 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Соль — щепотка;

Сахар — 1-2 ст. л.

Начинка:

Яблоки — 4 шт.;

Сметана — 250 г;

Кукурузный крахмал — 40 г;

Сахар — 60 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель, сахар и соль. На крупной терке натереть холодное сливочное масло, смешать с сухими ингредиентами, создавая крошку. Добавить сметану, замесить тесто, сформировать колобок. Отправить колобок в холодильник в пищевой пленке, чтобы оно затвердело. Для начинки смешать яйцо, крахмал, сахар и ванильный сахар, добавить сметану, перемешать. Яблока помыть, почистить, нарезать тонкими пластинами. Тесто присыпать мукой, раскатать в тонкий круглый пласт. Аккуратно переложить его в форму диаметром 22 см. Выровнять бортики из теста и выложить на дно кусочки яблок. Залить яблока сметанную смесь, равномерно распределяем внутри пирога. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут. Пирог после выпекания будем более объемным, но со временем верхушка слегка опустится. Для стабилизации пирог можно поставить в холодильник на пару часов.

А если вы любите выпечку с яблоками рекомендуем также приготовить простейший пирог с этим фруктом по рецепту "Телеграфа". Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.