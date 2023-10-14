Заливка, как крем: гости восхитятся вкусом этого яблочного пирога
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Этот яблочный пирог со сметанной заливкой может составить достойную конкуренцию даже шарлотке
Тесто для вкуснейшего яблочного пирога замешивается буквально за 5 минут и оно совсем не капризное. Сметанно-яблочная начинка тоже простейшая.
При этом нежно-рассыпчатая основа выпечки удивительно гармонично сочетается с начинкой – воздушно-кремовой и с легкой яблочной кислинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Рецепты и полезные советы".
Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой
Ингредиенты:
Тесто
- Мука — 200 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Сметана — 80 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 1-2 ст. л.
Начинка:
- Яблоки — 4 шт.;
- Сметана — 250 г;
- Кукурузный крахмал — 40 г;
- Сахар — 60 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель, сахар и соль.
- На крупной терке натереть холодное сливочное масло, смешать с сухими ингредиентами, создавая крошку.
- Добавить сметану, замесить тесто, сформировать колобок.
- Отправить колобок в холодильник в пищевой пленке, чтобы оно затвердело.
- Для начинки смешать яйцо, крахмал, сахар и ванильный сахар, добавить сметану, перемешать.
- Яблока помыть, почистить, нарезать тонкими пластинами.
- Тесто присыпать мукой, раскатать в тонкий круглый пласт. Аккуратно переложить его в форму диаметром 22 см.
- Выровнять бортики из теста и выложить на дно кусочки яблок.
- Залить яблока сметанную смесь, равномерно распределяем внутри пирога.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
- Пирог после выпекания будем более объемным, но со временем верхушка слегка опустится. Для стабилизации пирог можно поставить в холодильник на пару часов.
А если вы любите выпечку с яблоками рекомендуем также приготовить простейший пирог с этим фруктом по рецепту "Телеграфа". Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.