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Заливка, как крем: гости восхитятся вкусом этого яблочного пирога

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Яблочный пирог со сметанной заливкой — один из лучших рецептов осенней выпечки
Яблочный пирог со сметанной заливкой — один из лучших рецептов осенней выпечки. Фото lifehacker.ru

Этот яблочный пирог со сметанной заливкой может составить достойную конкуренцию даже шарлотке

Тесто для вкуснейшего яблочного пирога замешивается буквально за 5 минут и оно совсем не капризное. Сметанно-яблочная начинка тоже простейшая.

При этом нежно-рассыпчатая основа выпечки удивительно гармонично сочетается с начинкой – воздушно-кремовой и с легкой яблочной кислинкой. А рецептом с нами поделились на портале "Рецепты и полезные советы".

Как приготовить яблочный пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты:

Тесто

  • Мука — 200 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Сметана — 80 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 1-2 ст. л.

Начинка:

  • Яблоки — 4 шт.;
  • Сметана — 250 г;
  • Кукурузный крахмал — 40 г;
  • Сахар — 60 г;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, сахар и соль.
  2. На крупной терке натереть холодное сливочное масло, смешать с сухими ингредиентами, создавая крошку.
  3. Добавить сметану, замесить тесто, сформировать колобок.
  4. Отправить колобок в холодильник в пищевой пленке, чтобы оно затвердело.
  5. Для начинки смешать яйцо, крахмал, сахар и ванильный сахар, добавить сметану, перемешать.
  6. Яблока помыть, почистить, нарезать тонкими пластинами.
  7. Тесто присыпать мукой, раскатать в тонкий круглый пласт. Аккуратно переложить его в форму диаметром 22 см.
  8. Выровнять бортики из теста и выложить на дно кусочки яблок.
  9. Залить яблока сметанную смесь, равномерно распределяем внутри пирога.
  10. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
  11. Пирог после выпекания будем более объемным, но со временем верхушка слегка опустится. Для стабилизации пирог можно поставить в холодильник на пару часов.

А если вы любите выпечку с яблоками рекомендуем также приготовить простейший пирог с этим фруктом по рецепту "Телеграфа". Этим нежным, сладким и очень мягким пирогом насладятся все.

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#Яблоки #Пирог #Выпечка #Готовим дома