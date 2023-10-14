Вместо магазинной колбасы: такой паштет будут есть все домашние

Близкие будут просить приготовить это блюдо еще не раз

Вкусный печеночный паштет – отличная возможность накормить печенью тех, кто ее не любит. А его изюминкой являются луковые крекеры, несколько перебивающие вкус субпродукта и придающие закуске особую пикантность.

Это вкусное бюджетное блюдо обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить печеный паштет из печени и крекеров

Ингредиенты:

печень – 1 кг

лук – 2 шт.

молоко – 400 мл

масло или маргарин – 200 г

куриные яйца – 4 шт.

крекер луковый – 300 г

соль – 1 ч. л. с горкой

перец по вкусу

Способ приготовления:

Печень промыть, убрать все лишнее. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистого цвета Прокрутите все это на мелкой насадке мясорубки или перебить блендером. Молоко подогреть до горячего состояния, добавить масло или маргарин, перемешать до полного растворения. Добавить туда измельченный крекер, оставить настояться в течение 15 минут. В отдельную миску вбить яйца, посолить, поперчить, взбить венчиком, добавить к печени, перемешать. Добавить в печень молоко с крекером, перемешать. В застеленную пергаментом форму залить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 60 минут. Оставить паштет остыть и только после этого вынуть из формы.

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