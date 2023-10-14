Вместо магазинной колбасы: такой паштет будут есть все домашние
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Близкие будут просить приготовить это блюдо еще не раз
Вкусный печеночный паштет – отличная возможность накормить печенью тех, кто ее не любит. А его изюминкой являются луковые крекеры, несколько перебивающие вкус субпродукта и придающие закуске особую пикантность.
Это вкусное бюджетное блюдо обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".
Как приготовить печеный паштет из печени и крекеров
Ингредиенты:
- печень – 1 кг
- лук – 2 шт.
- молоко – 400 мл
- масло или маргарин – 200 г
- куриные яйца – 4 шт.
- крекер луковый – 300 г
- соль – 1 ч. л. с горкой
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Печень промыть, убрать все лишнее.
- Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистого цвета
- Прокрутите все это на мелкой насадке мясорубки или перебить блендером.
- Молоко подогреть до горячего состояния, добавить масло или маргарин, перемешать до полного растворения.
- Добавить туда измельченный крекер, оставить настояться в течение 15 минут.
- В отдельную миску вбить яйца, посолить, поперчить, взбить венчиком, добавить к печени, перемешать.
- Добавить в печень молоко с крекером, перемешать.
- В застеленную пергаментом форму залить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 60 минут.
- Оставить паштет остыть и только после этого вынуть из формы.
Также великолепной закуской на бутерброды вместо колбасы может стать мясной хлеб по рецепту "Телеграфа". Он отлично подходит как для повседневного стола, так и для праздничных событий.