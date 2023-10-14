Даже самая дешевая рыба будет вкусной: весь секрет в кляре
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Правильно приготовленный кляр для рыбы способен сохранить сочность базового продукта внутри и обеспечить ему румяную аппетитную корочку снаружи
Из рыбы можно приготовить множество блюд, в том числе и удивительную вареную скумбрию. Ее варят запекают, жарят или солят.
Рыбка, жареная в луковом кляре, имеет необычный вкус и готовится просто. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_mir_salatov_".
Как приготовить рыбу, жареную в луковом кляре
Ингредиенты:⠀
- филе горбуши — 600 г;
- сметана — 100 г;
- лук – 1-2 шт.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- соль перец;
- мука — 3 ст. л;
- разрыхлитель — 12 ч. л;
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Рыбу промыть, просушить бумажными полотенцами, нарезать порционными кусочками.
- Лук и чеснок измельчить в блендере, добавив несколько ложек воды для однородной консистенции.
- Выложить в миску, добавить яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.
- Всыпать муку и разрыхлитель, вымесить кляр.
- Добавить масло вымешать до однородности.
- Рыбу опустить в кляр, перемешать. Накрыть емкость, оставить в холодильнике на 30 минут.
- Обжарить кусочки со всех сторон до золотистой корочки.
Если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее "по-еврейски" по рецепту "Телеграфа". Это простой способ вкусно удивить своих близких.