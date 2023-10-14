Укр

Даже самая дешевая рыба будет вкусной: весь секрет в кляре

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой кляр просто идеален для рыбы, он не только делает блюдо вкуснее, но и более сочным
Такой кляр просто идеален для рыбы, он не только делает блюдо вкуснее, но и более сочным. Фото https://presa.com.ua/

Правильно приготовленный кляр для рыбы способен сохранить сочность базового продукта внутри и обеспечить ему румяную аппетитную корочку снаружи

Из рыбы можно приготовить множество блюд, в том числе и удивительную вареную скумбрию. Ее варят запекают, жарят или солят.

Рыбка, жареная в луковом кляре, имеет необычный вкус и готовится просто. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_mir_salatov_".

Как приготовить рыбу, жареную в луковом кляре

Ингредиенты:⠀

  • филе горбуши — 600 г;
  • сметана — 100 г;
  • лук – 1-2 шт.;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • соль перец;
  • мука — 3 ст. л;
  • разрыхлитель — 12 ч. л;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу промыть, просушить бумажными полотенцами, нарезать порционными кусочками.
  2. Лук и чеснок измельчить в блендере, добавив несколько ложек воды для однородной консистенции.
  3. Выложить в миску, добавить яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.
  4. Всыпать муку и разрыхлитель, вымесить кляр.
  5. Добавить масло вымешать до однородности.
  6. Рыбу опустить в кляр, перемешать. Накрыть емкость, оставить в холодильнике на 30 минут.
  7. Обжарить кусочки со всех сторон до золотистой корочки.

Если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее "по-еврейски" по рецепту "Телеграфа". Это простой способ вкусно удивить своих близких.

Теги:
#Рыба #Готовим дома #кляр