Даже самая дешевая рыба будет вкусной: весь секрет в кляре

Правильно приготовленный кляр для рыбы способен сохранить сочность базового продукта внутри и обеспечить ему румяную аппетитную корочку снаружи

Из рыбы можно приготовить множество блюд, в том числе и удивительную вареную скумбрию. Ее варят запекают, жарят или солят.

Рыбка, жареная в луковом кляре, имеет необычный вкус и готовится просто. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_mir_salatov_".

Как приготовить рыбу, жареную в луковом кляре

Ингредиенты:⠀

филе горбуши — 600 г;

сметана — 100 г;

лук – 1-2 шт.;

чеснок – 2-3 зуб.;

соль перец;

мука — 3 ст. л;

разрыхлитель — 12 ч. л;

яйцо – 1 шт.;

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Рыбу промыть, просушить бумажными полотенцами, нарезать порционными кусочками. Лук и чеснок измельчить в блендере, добавив несколько ложек воды для однородной консистенции. Выложить в миску, добавить яйцо, сметану, соль и перец по вкусу. Всыпать муку и разрыхлитель, вымесить кляр. Добавить масло вымешать до однородности. Рыбу опустить в кляр, перемешать. Накрыть емкость, оставить в холодильнике на 30 минут. Обжарить кусочки со всех сторон до золотистой корочки.

Если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее "по-еврейски" по рецепту "Телеграфа". Это простой способ вкусно удивить своих близких.