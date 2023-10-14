Незабываемый вкус детства: аппетитный торт "Птичье молоко"

Торт с невероятно нежным суфле, мягким тонким коржом и легким шоколадным вкусом

Кто из нас в детстве не любил торт или конфеты "Птичье молоко" ? Эти вкусности буквально за считанные минуты разлетались из коробок или тарелки!

Это неудивительно, ведь нежное суфле в сочетании с шоколадом создают невероятный вкус. Сегодня мы предлагаем вам приготовить любимый десерт детства, а рецептом с нами поделились на портале Бутылка.

Как приготовить торт "Птичье молоко"

Ингредиенты:

Корж

мука — 80 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 70 г

какао — 30 г

яйца — 3 шт.

щепотка соли

разрыхлитель — 1.5 ч. л.

Крем

молоко — 400 мл

сахар — 200 г

манная крупа — 70 г

масло сливочное — 150 г

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Для теста масло растереть с сахаром. Добавить яйца, соль, просеять муку и какао, добавить разрыхлитель. Все тщательно перемешать. Тесто выложить в форму, выпекать в предварительно разогретой духовке около 25 минут. Оставить остыть. Для крема вылить в кастрюлю молоко, добавить сахар и довести до кипения. Помешивая молоко, тонкой струйкой всыпать манку и варить 2-3 минуты до загустения. Остудить кашу до комнатной температуры. Лимон почистить, разрезать на кусочки, убрать косточки. Перебить его в блендере. К каше добавить пюре лимона и размягченное масло, взбить миксером. Корж разрезать пополам, выложить крем и накрыть второй половинкой. Оставить в холодильнике и после этого покрыть шоколадной глазурью.

Если вы любите шоколадную выпечку, рекомендуем также приготовить самый дешевый торт без яиц, молока и сливочного масла. Такой торт можно испечь без лишних затрат и усилий.