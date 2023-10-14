Незабываемый вкус детства: аппетитный торт "Птичье молоко"
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Торт с невероятно нежным суфле, мягким тонким коржом и легким шоколадным вкусом
Кто из нас в детстве не любил торт или конфеты "Птичье молоко" ? Эти вкусности буквально за считанные минуты разлетались из коробок или тарелки!
Это неудивительно, ведь нежное суфле в сочетании с шоколадом создают невероятный вкус. Сегодня мы предлагаем вам приготовить любимый десерт детства, а рецептом с нами поделились на портале Бутылка.
Как приготовить торт "Птичье молоко"
Ингредиенты:
Корж
- мука — 80 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 70 г
- какао — 30 г
- яйца — 3 шт.
- щепотка соли
- разрыхлитель — 1.5 ч. л.
Крем
- молоко — 400 мл
- сахар — 200 г
- манная крупа — 70 г
- масло сливочное — 150 г
- лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Для теста масло растереть с сахаром. Добавить яйца, соль, просеять муку и какао, добавить разрыхлитель. Все тщательно перемешать.
- Тесто выложить в форму, выпекать в предварительно разогретой духовке около 25 минут. Оставить остыть.
- Для крема вылить в кастрюлю молоко, добавить сахар и довести до кипения.
- Помешивая молоко, тонкой струйкой всыпать манку и варить 2-3 минуты до загустения. Остудить кашу до комнатной температуры.
- Лимон почистить, разрезать на кусочки, убрать косточки. Перебить его в блендере.
- К каше добавить пюре лимона и размягченное масло, взбить миксером.
- Корж разрезать пополам, выложить крем и накрыть второй половинкой. Оставить в холодильнике и после этого покрыть шоколадной глазурью.
Если вы любите шоколадную выпечку, рекомендуем также приготовить самый дешевый торт без яиц, молока и сливочного масла. Такой торт можно испечь без лишних затрат и усилий.