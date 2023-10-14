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Просто пальчики оближешь: сырная лепешка на сковороде на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Вкусное и сытное блюдо на скорую руку
Вкусное и сытное блюдо на скорую руку. Фото 1001receipt.net

Для сырной лепешки понадобятся доступные ингредиенты и несколько минут времени

Если вы любите сытно и вкусно завтракать, а после, даже самой вкусной, овсянки есть хочется уже через час, рекомендуем приготовить сырную лепешку. Это блюдо станет отличным началом трудового дня.

Тягучая сырная начинка внутри и хрустящая корочка снаружи не оставит равнодушным ни одного любителя сыра. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Alena Gotovit".

Как приготовить сырную лепешку

Ингредиенты:

  • Сыр твердых сортов — 150 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Молоко 2.5% — 100 мл
  • Мука пшеничная — 75 г
  • Соль по вкусу
  • Лук зелёный — 2-3 пера (по желанию)
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке.
  2. Лук мелко нарезать.
  3. В миске смешать молоко, яйца и муку, перемешать, посолить.
  4. Добавить в тесто сыр и лук, перемешать.
  5. Сковороду нагреть, смазать маслом.
  6. Выложить сырное тесто и аккуратно распределить по всей поверхности сковороды.
  7. Накрыть крышкой и на среднем огне жарить лепешку 5-7 минут. Затем перевернуть и жарить под закрытой крышкой на среднем огне еще 5 минут.
  8. Готовую лепешку переложить на тарелку и разрезать на 4-6 частей.

А если вы любите выпечку с сыром, рекомендуем также приготовить вкусную пиццу за считанные минуты по рецепту "Телеграфа". Изюминкой этой пиццы является то, что готовится она без томатного соуса и покрывается белым сыром.

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#Готовим дома #хачапури #выпечка