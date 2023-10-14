Просто пальчики оближешь: сырная лепешка на сковороде на скорую руку
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Для сырной лепешки понадобятся доступные ингредиенты и несколько минут времени
Если вы любите сытно и вкусно завтракать, а после, даже самой вкусной, овсянки есть хочется уже через час, рекомендуем приготовить сырную лепешку. Это блюдо станет отличным началом трудового дня.
Тягучая сырная начинка внутри и хрустящая корочка снаружи не оставит равнодушным ни одного любителя сыра. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Alena Gotovit".
Как приготовить сырную лепешку
Ингредиенты:
- Сыр твердых сортов — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Молоко 2.5% — 100 мл
- Мука пшеничная — 75 г
- Соль по вкусу
- Лук зелёный — 2-3 пера (по желанию)
- Масло растительное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке.
- Лук мелко нарезать.
- В миске смешать молоко, яйца и муку, перемешать, посолить.
- Добавить в тесто сыр и лук, перемешать.
- Сковороду нагреть, смазать маслом.
- Выложить сырное тесто и аккуратно распределить по всей поверхности сковороды.
- Накрыть крышкой и на среднем огне жарить лепешку 5-7 минут. Затем перевернуть и жарить под закрытой крышкой на среднем огне еще 5 минут.
- Готовую лепешку переложить на тарелку и разрезать на 4-6 частей.
А если вы любите выпечку с сыром, рекомендуем также приготовить вкусную пиццу за считанные минуты по рецепту "Телеграфа". Изюминкой этой пиццы является то, что готовится она без томатного соуса и покрывается белым сыром.