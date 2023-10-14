Просто пальчики оближешь: сырная лепешка на сковороде на скорую руку

Для сырной лепешки понадобятся доступные ингредиенты и несколько минут времени

Если вы любите сытно и вкусно завтракать, а после, даже самой вкусной, овсянки есть хочется уже через час, рекомендуем приготовить сырную лепешку. Это блюдо станет отличным началом трудового дня.

Тягучая сырная начинка внутри и хрустящая корочка снаружи не оставит равнодушным ни одного любителя сыра. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Alena Gotovit".

Как приготовить сырную лепешку

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Молоко 2.5% — 100 мл

Мука пшеничная — 75 г

Соль по вкусу

Лук зелёный — 2-3 пера (по желанию)

Масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. В миске смешать молоко, яйца и муку, перемешать, посолить. Добавить в тесто сыр и лук, перемешать. Сковороду нагреть, смазать маслом. Выложить сырное тесто и аккуратно распределить по всей поверхности сковороды. Накрыть крышкой и на среднем огне жарить лепешку 5-7 минут. Затем перевернуть и жарить под закрытой крышкой на среднем огне еще 5 минут. Готовую лепешку переложить на тарелку и разрезать на 4-6 частей.

А если вы любите выпечку с сыром, рекомендуем также приготовить вкусную пиццу за считанные минуты по рецепту "Телеграфа". Изюминкой этой пиццы является то, что готовится она без томатного соуса и покрывается белым сыром.