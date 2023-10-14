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Фантастические картофельные курицы: бюджетное украинское блюдо накормит всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Их можно подать как самостоятельно, так и как гарнир
Их можно подать как самостоятельно, так и как гарнир. Фото shuba.life

Это замечательное блюдо, которое всем придется по вкусу

Мы рассказывали, как приготовить вкусный украинский десерт – гомбовцы. Теперь рассказываем, как приготовить картофельные паляшки.

Такое блюдо получается очень сытным, им легко накормить семью. Подавать такие паляшки можно как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 небольшое яйцо
  • 100 г муки
  • 100 г соленого сала
  • 1 большая луковица
  • 1 чайная кровать соли
  • щепотка черного молотого перца
  • 1 лавровый лист
  • масло

Способ приготовления:

  1. Сало лучше всего брать с мясной прослойкой. Его и луковицу нарезаем мелкими кубиками.
  2. Обжариваем сало до румяности, добавляем лук. Жарим все вместе до золотистости и снимаем с огня.
  3. Картошку отвариваем в мундире. Даем ей полностью остыть, тогда чистим, разминаем пестиком.
  4. В картофельную массу добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем до однородности. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким, тогда палюшки получатся нежными, не глевкими.
  5. Тесто делим на 4 части. Каждую из них раскатываем на припыленном муком столе на жгутик. Нарезаем тесто кусочками толщиной 1-1,5 см. Каждый чуть-чуть открываем.
  6. Кипятим в кастрюле воду с лавровым листом, солим, вливаем столовую ложку масла. Выкладываем в воду палюшки, доводим до кипения.
  7. Когда палки всплывут, достаем их шумовкой в миску. Сверху выкладываем сало с лучком.

Это блюдо получается сытное. Ее аналоги есть в кухнях других национальностей. Например, мы рассказывали, как подобный гарнир готовят в Германии.

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#Рецепт #Картофель #Тесто