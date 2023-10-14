Фантастические картофельные курицы: бюджетное украинское блюдо накормит всю семью
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Это замечательное блюдо, которое всем придется по вкусу
Мы рассказывали, как приготовить вкусный украинский десерт – гомбовцы. Теперь рассказываем, как приготовить картофельные паляшки.
Такое блюдо получается очень сытным, им легко накормить семью. Подавать такие паляшки можно как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 небольшое яйцо
- 100 г муки
- 100 г соленого сала
- 1 большая луковица
- 1 чайная кровать соли
- щепотка черного молотого перца
- 1 лавровый лист
- масло
Способ приготовления:
- Сало лучше всего брать с мясной прослойкой. Его и луковицу нарезаем мелкими кубиками.
- Обжариваем сало до румяности, добавляем лук. Жарим все вместе до золотистости и снимаем с огня.
- Картошку отвариваем в мундире. Даем ей полностью остыть, тогда чистим, разминаем пестиком.
- В картофельную массу добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем до однородности. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким, тогда палюшки получатся нежными, не глевкими.
- Тесто делим на 4 части. Каждую из них раскатываем на припыленном муком столе на жгутик. Нарезаем тесто кусочками толщиной 1-1,5 см. Каждый чуть-чуть открываем.
- Кипятим в кастрюле воду с лавровым листом, солим, вливаем столовую ложку масла. Выкладываем в воду палюшки, доводим до кипения.
- Когда палки всплывут, достаем их шумовкой в миску. Сверху выкладываем сало с лучком.
Это блюдо получается сытное. Ее аналоги есть в кухнях других национальностей. Например, мы рассказывали, как подобный гарнир готовят в Германии.