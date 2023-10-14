Фантастические картофельные курицы: бюджетное украинское блюдо накормит всю семью

Это замечательное блюдо, которое всем придется по вкусу

Мы рассказывали, как приготовить вкусный украинский десерт – гомбовцы. Теперь рассказываем, как приготовить картофельные паляшки.

Такое блюдо получается очень сытным, им легко накормить семью. Подавать такие паляшки можно как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 небольшое яйцо

100 г муки

100 г соленого сала

1 большая луковица

1 чайная кровать соли

щепотка черного молотого перца

1 лавровый лист

масло

Способ приготовления:

Сало лучше всего брать с мясной прослойкой. Его и луковицу нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем сало до румяности, добавляем лук. Жарим все вместе до золотистости и снимаем с огня. Картошку отвариваем в мундире. Даем ей полностью остыть, тогда чистим, разминаем пестиком. В картофельную массу добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем до однородности. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким, тогда палюшки получатся нежными, не глевкими. Тесто делим на 4 части. Каждую из них раскатываем на припыленном муком столе на жгутик. Нарезаем тесто кусочками толщиной 1-1,5 см. Каждый чуть-чуть открываем. Кипятим в кастрюле воду с лавровым листом, солим, вливаем столовую ложку масла. Выкладываем в воду палюшки, доводим до кипения. Когда палки всплывут, достаем их шумовкой в миску. Сверху выкладываем сало с лучком.

Это блюдо получается сытное. Ее аналоги есть в кухнях других национальностей. Например, мы рассказывали, как подобный гарнир готовят в Германии.