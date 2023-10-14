Закуска, которая исчезнет прямо из сковородки: фантастически вкусные конвертики
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный завтрак или более серьезный перекус
Делимся рецептом замечательных завтраковых блинов-конвертиков с начинкой. Для них понадобятся уже готовые блины – мы рассказывали, как их приготовить, но можно использовать любой рецепт блинов.
Такие блины можно приготовить как на перекус, так и на полноценный обед или ужин. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 г
- Шампиньоны — 500 г
- Лук — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Сыр — 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Готовые блины
Способ приготовления:
- Поджариваем шампиньоны вместе с луком, солью и перцем. Курицу отвариваем, подсаливаем и крошим на небольшие кубики.
- Сыр тоже нарезаем. Все добавляем к грибам, перемешиваем. На готовые блины выкладываем начинку и закручиваем конвертиками.
- Разбираем яйца. Взбиваем их в однородную массу.
- Обмокаем блины в яйцах. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.
Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить нежный рулет из куриного фарша – на случай, если после этого рецепта у вас еще останется курица.