Закуска, которая исчезнет прямо из сковородки: фантастически вкусные конвертики

Прекрасный завтрак или более серьезный перекус

Делимся рецептом замечательных завтраковых блинов-конвертиков с начинкой. Для них понадобятся уже готовые блины – мы рассказывали, как их приготовить, но можно использовать любой рецепт блинов.

Такие блины можно приготовить как на перекус, так и на полноценный обед или ужин. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 500 г

Лук — 1 шт

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сыр — 150 г

Яйца – 2 шт.

Готовые блины

Способ приготовления:

Поджариваем шампиньоны вместе с луком, солью и перцем. Курицу отвариваем, подсаливаем и крошим на небольшие кубики. Сыр тоже нарезаем. Все добавляем к грибам, перемешиваем. На готовые блины выкладываем начинку и закручиваем конвертиками. Разбираем яйца. Взбиваем их в однородную массу. Обмокаем блины в яйцах. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.

Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить нежный рулет из куриного фарша – на случай, если после этого рецепта у вас еще останется курица.