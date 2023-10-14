Укр

Закуска, которая исчезнет прямо из сковородки: фантастически вкусные конвертики

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие блины с сытной начинкой получаются очень вкусными
Такие блины с сытной начинкой получаются очень вкусными. Фото Апостроф

Прекрасный завтрак или более серьезный перекус

Делимся рецептом замечательных завтраковых блинов-конвертиков с начинкой. Для них понадобятся уже готовые блины – мы рассказывали, как их приготовить, но можно использовать любой рецепт блинов.

Такие блины можно приготовить как на перекус, так и на полноценный обед или ужин. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 400 г
  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук — 1 шт
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Сыр — 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Готовые блины

Способ приготовления:

  1. Поджариваем шампиньоны вместе с луком, солью и перцем. Курицу отвариваем, подсаливаем и крошим на небольшие кубики.
  2. Сыр тоже нарезаем. Все добавляем к грибам, перемешиваем. На готовые блины выкладываем начинку и закручиваем конвертиками.
  3. Разбираем яйца. Взбиваем их в однородную массу.
  4. Обмокаем блины в яйцах. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.

Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить нежный рулет из куриного фарша – на случай, если после этого рецепта у вас еще останется курица.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Начинка #Блины