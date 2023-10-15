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Всего по стакану и секретная начинка: идеальный пирог готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт без суеты и мороки
Простой рецепт без суеты и мороки. Фото tsn.ua

Вам даже тесто не придется замешивать

Тыква — не только полезный и вкусный продукт. Это еще незаменимый ингредиент для необычных первых блюд и домашней выпечки.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим необычный тыквенный пирог. Для его приготовления вам понадобится по стакану основных ингредиентов, поэтому иногда его называют тыквенным пирогом "три стакана". Этот пирог с тыквой легко и просто приготовить — вам даже не нужно замешивать тесто. Результат вас удивит: выпечка получится невероятно сочной и нежной.

Как приготовить тыквенный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

  • стакан муки;
  • стакан манной крупы;
  • стакан сахара;
  • 200 г замороженного сливочного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 800 г очищенной тыквы;
  • 100 г сахара-песка;
  • средний лимон.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления начинки очищаем тыкву и натираем ее на терке с небольшими отверстиями. С лимона снимаем цедру и отжимаем сок. Все ингредиенты смешиваем, добавляем сахар и все тщательно перемешиваем.
  2. Для приготовления теста смешиваем все сухие ингредиенты — муку, манку, сахар и соль. Сливочное масло натираем на терке, добавляем в массу. Полученную смесь растираем руками до получения однородной крошки.
  3. Выстилаем форму для выпекания пергаментом.
  4. Тесто делим на три части. Одну часть высыпаем на дно формы, немного утрамбовываем крошку и сверху выкладываем половину тыквенной начинки.
  5. На начинку выкладываем еще треть крошки, на него — остаток начинки. Последним слоем высыпаем последнюю часть крошки.
  6. Пирог отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180⁰C. Перед подачей отправьте выпечку на несколько часов в холодильник, чтобы пирог хорошо удерживал свою форму.

А чтобы пирог не черствел долгое время, добавьте один ингредиент. Выпечка будет свежей долгое время.

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