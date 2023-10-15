Всего по стакану и секретная начинка: идеальный пирог готовится по этому рецепту
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Вам даже тесто не придется замешивать
Тыква — не только полезный и вкусный продукт. Это еще незаменимый ингредиент для необычных первых блюд и домашней выпечки.
Сегодня вместе с "ТСН" приготовим необычный тыквенный пирог. Для его приготовления вам понадобится по стакану основных ингредиентов, поэтому иногда его называют тыквенным пирогом "три стакана". Этот пирог с тыквой легко и просто приготовить — вам даже не нужно замешивать тесто. Результат вас удивит: выпечка получится невероятно сочной и нежной.
Как приготовить тыквенный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- стакан муки;
- стакан манной крупы;
- стакан сахара;
- 200 г замороженного сливочного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 800 г очищенной тыквы;
- 100 г сахара-песка;
- средний лимон.
Способ приготовления:
- Для приготовления начинки очищаем тыкву и натираем ее на терке с небольшими отверстиями. С лимона снимаем цедру и отжимаем сок. Все ингредиенты смешиваем, добавляем сахар и все тщательно перемешиваем.
- Для приготовления теста смешиваем все сухие ингредиенты — муку, манку, сахар и соль. Сливочное масло натираем на терке, добавляем в массу. Полученную смесь растираем руками до получения однородной крошки.
- Выстилаем форму для выпекания пергаментом.
- Тесто делим на три части. Одну часть высыпаем на дно формы, немного утрамбовываем крошку и сверху выкладываем половину тыквенной начинки.
- На начинку выкладываем еще треть крошки, на него — остаток начинки. Последним слоем высыпаем последнюю часть крошки.
- Пирог отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180⁰C. Перед подачей отправьте выпечку на несколько часов в холодильник, чтобы пирог хорошо удерживал свою форму.
А чтобы пирог не черствел долгое время, добавьте один ингредиент. Выпечка будет свежей долгое время.