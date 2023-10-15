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Намазку по этому рецепту вы приготовите за пару минут, а бутерброды с ней разлетятся за секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти бутерброды понравятся даже требовательным гурманам
Эти бутерброды понравятся даже требовательным гурманам. Фото lifestyle.segodnya.ua

Вкусно, сытно и быстро

Ни один семейный обед или дружеские посиделки не обходятся без самых разнообразных закусок. Овощные и мясные, горячие или холодные, они всегда здорово выручают.

Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим вкуснейшие горячие бутерброды. Для их приготовления вам не придется долго стоять на кухне — вам нужно просто смешать все ингредиенты и порадовать себя и близких.

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

  • хлеб — 8 ломтиков;
  • масло оливковое — 2 ложки;
  • морковка — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 гр;
  • греческий йогурт — 2 ложки;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп, кинза, петрушка, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментной бумагой.
  2. На пергамент выкладываем хлеб. Для румяной корочки каждый кусок смазываем оливковым маслом.
  3. В глубокую миску натираем морковь и сыр. Туда же добавляем греческий йогурт,
  4. Добавить 2 столовых ложки греческого йогурта, 1 чайную ложку горчицы, чеснок, мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешиваем и выкладываем ровным слоем на хлеб.
  5. Бутерброды отправляем в духовку на 10-15 минут, после чего сразу подаем к столу.

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#Рецепт #Горячие бутерброды #Готовим дома