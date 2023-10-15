Намазку по этому рецепту вы приготовите за пару минут, а бутерброды с ней разлетятся за секунду
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Вкусно, сытно и быстро
Ни один семейный обед или дружеские посиделки не обходятся без самых разнообразных закусок. Овощные и мясные, горячие или холодные, они всегда здорово выручают.
Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим вкуснейшие горячие бутерброды. Для их приготовления вам не придется долго стоять на кухне — вам нужно просто смешать все ингредиенты и порадовать себя и близких.
Как приготовить горячие бутерброды
Ингредиенты:
- хлеб — 8 ломтиков;
- масло оливковое — 2 ложки;
- морковка — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 гр;
- греческий йогурт — 2 ложки;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп, кинза, петрушка, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментной бумагой.
- На пергамент выкладываем хлеб. Для румяной корочки каждый кусок смазываем оливковым маслом.
- В глубокую миску натираем морковь и сыр. Туда же добавляем греческий йогурт,
- Добавить 2 столовых ложки греческого йогурта, 1 чайную ложку горчицы, чеснок, мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешиваем и выкладываем ровным слоем на хлеб.
- Бутерброды отправляем в духовку на 10-15 минут, после чего сразу подаем к столу.
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