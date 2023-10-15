Намазку по этому рецепту вы приготовите за пару минут, а бутерброды с ней разлетятся за секунду

Вкусно, сытно и быстро

Ни один семейный обед или дружеские посиделки не обходятся без самых разнообразных закусок. Овощные и мясные, горячие или холодные, они всегда здорово выручают.

Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим вкуснейшие горячие бутерброды. Для их приготовления вам не придется долго стоять на кухне — вам нужно просто смешать все ингредиенты и порадовать себя и близких.

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

хлеб — 8 ломтиков;

масло оливковое — 2 ложки;

морковка — 2 шт.;

твердый сыр — 100 гр;

греческий йогурт — 2 ложки;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп, кинза, петрушка, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментной бумагой. На пергамент выкладываем хлеб. Для румяной корочки каждый кусок смазываем оливковым маслом. В глубокую миску натираем морковь и сыр. Туда же добавляем греческий йогурт, Добавить 2 столовых ложки греческого йогурта, 1 чайную ложку горчицы, чеснок, мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешиваем и выкладываем ровным слоем на хлеб. Бутерброды отправляем в духовку на 10-15 минут, после чего сразу подаем к столу.

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