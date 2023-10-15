Самый вкусный салат из простых продуктов: рецепт, после которого гости оближут тарелки
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Блюдо, которое сэкономит вам время и деньги
Разнообразные салаты мы готовим чуть ли не каждый день. Что может быть проще, чем порезать все ингредиенты и добавить любимую заправку?
Для салата по рецепту "Господиньки" вам не придется даже ничего варить! Поэтому приготовление этого блюда займет у вас считанные минуты! Такой салат будет уместен и на праздничном столе, и на семейных посиделках.
Как приготовить салат с мясом и овощами
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 150 г;
- морковь – 1 шт.;
- копченая куриная грудка – 1 шт. (300 г);
- огурец – 1 шт.;
- зеленый горошек – 1 баночка (200 г);
- укроп – 30 г;
- майонез – 3 ст. л.;
- сухарики – по желанию.
Заправка для моркови и капусты:
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- кориандр, черный перец – по своему вкусу;
- яблочный уксус – 6% 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Капусту и морковь промойте, очистите и натрите на терке. Добавьте соль, сахар, кориандр, перец, яблочный уксус, горчицу в зернах. Все перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Копченую куриную грудку нарежьте и отправьте в тарелку к другим ингредиентам, туда же добавьте нарезанный огурец, горошек, укроп и майонез. Всё хорошо перемешайте.
- Готовый салат посыпьте по желанию сухариками и подавайте.
Майонез легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — это очень просто, легко и вкусно.