Самый вкусный салат из простых продуктов: рецепт, после которого гости оближут тарелки

Блюдо, которое сэкономит вам время и деньги

Разнообразные салаты мы готовим чуть ли не каждый день. Что может быть проще, чем порезать все ингредиенты и добавить любимую заправку?

Для салата по рецепту "Господиньки" вам не придется даже ничего варить! Поэтому приготовление этого блюда займет у вас считанные минуты! Такой салат будет уместен и на праздничном столе, и на семейных посиделках.

Как приготовить салат с мясом и овощами

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 150 г;

морковь – 1 шт.;

копченая куриная грудка – 1 шт. (300 г);

огурец – 1 шт.;

зеленый горошек – 1 баночка (200 г);

укроп – 30 г;

майонез – 3 ст. л.;

сухарики – по желанию.

Заправка для моркови и капусты:

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

кориандр, черный перец – по своему вкусу;

яблочный уксус – 6% 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Капусту и морковь промойте, очистите и натрите на терке. Добавьте соль, сахар, кориандр, перец, яблочный уксус, горчицу в зернах. Все перемешайте и оставьте на 10 минут. Копченую куриную грудку нарежьте и отправьте в тарелку к другим ингредиентам, туда же добавьте нарезанный огурец, горошек, укроп и майонез. Всё хорошо перемешайте. Готовый салат посыпьте по желанию сухариками и подавайте.

Майонез легко приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — это очень просто, легко и вкусно.