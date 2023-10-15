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Без майонеза и дорогих продуктов: такой салат можно и на праздничный стол подавать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот изумительный рецепт понравится всем без исключения
Этот изумительный рецепт понравится всем без исключения. Фото prolviv.com

Попробуете ложку — и не сможете оторваться

Самые разнообразные салаты мы готовим чуть ли не каждый день. Нарезать ингредиенты, заправить их любимым майонезом — что может быть проще.

А если вы по каким-то причинам не едите этот популярный соус? В этом случае "Главред" предлагает приготовить простой, но очень сытный салат без майонеза. Сытное и легкое блюдо можно подавать и к семейному обеду, и на праздничный стол — оно понравится и близким, и гостям.

Как приготовить салат "Дамское счастье"

Ингредиенты:

  • филе куриное отварное или копченое — 300 гр;
  • морковь отварная — 3 шт.;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ложка;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Соленые огурцы порежьте кубиками или соломкой, отправьте в глубокую тарелку.
  2. Куриное филе и отварную морковь также нарежьте кубиками и добавьте к огурцам.
  3. Яйца отварите, разрежьте пополам и достаньте желтки. Белки порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Желтки измельчите вилкой, немного посолите, добавьте оливковое масло, сметану, горчицу и мелко порезанный укроп. Заправку тщательно перемешайте до однородного состояния.
  5. Полученную заправку добавьте в салат и все хорошо перемешайте, по желанию можете добавить немного темных сухариков.
  6. Готовый салат можно подавать к столу или же дать настояться в холодильнике.

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