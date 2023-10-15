Без майонеза и дорогих продуктов: такой салат можно и на праздничный стол подавать
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Попробуете ложку — и не сможете оторваться
Самые разнообразные салаты мы готовим чуть ли не каждый день. Нарезать ингредиенты, заправить их любимым майонезом — что может быть проще.
А если вы по каким-то причинам не едите этот популярный соус? В этом случае "Главред" предлагает приготовить простой, но очень сытный салат без майонеза. Сытное и легкое блюдо можно подавать и к семейному обеду, и на праздничный стол — оно понравится и близким, и гостям.
Как приготовить салат "Дамское счастье"
Ингредиенты:
- филе куриное отварное или копченое — 300 гр;
- морковь отварная — 3 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ложка;
- укроп — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Соленые огурцы порежьте кубиками или соломкой, отправьте в глубокую тарелку.
- Куриное филе и отварную морковь также нарежьте кубиками и добавьте к огурцам.
- Яйца отварите, разрежьте пополам и достаньте желтки. Белки порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
- Желтки измельчите вилкой, немного посолите, добавьте оливковое масло, сметану, горчицу и мелко порезанный укроп. Заправку тщательно перемешайте до однородного состояния.
- Полученную заправку добавьте в салат и все хорошо перемешайте, по желанию можете добавить немного темных сухариков.
- Готовый салат можно подавать к столу или же дать настояться в холодильнике.
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