Без майонеза и дорогих продуктов: такой салат можно и на праздничный стол подавать

Попробуете ложку — и не сможете оторваться

Самые разнообразные салаты мы готовим чуть ли не каждый день. Нарезать ингредиенты, заправить их любимым майонезом — что может быть проще.

А если вы по каким-то причинам не едите этот популярный соус? В этом случае "Главред" предлагает приготовить простой, но очень сытный салат без майонеза. Сытное и легкое блюдо можно подавать и к семейному обеду, и на праздничный стол — оно понравится и близким, и гостям.

Как приготовить салат "Дамское счастье"

Ингредиенты:

филе куриное отварное или копченое — 300 гр;

морковь отварная — 3 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

горчица — 1 ложка;

укроп — 1 пучок;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Соленые огурцы порежьте кубиками или соломкой, отправьте в глубокую тарелку. Куриное филе и отварную морковь также нарежьте кубиками и добавьте к огурцам. Яйца отварите, разрежьте пополам и достаньте желтки. Белки порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. Желтки измельчите вилкой, немного посолите, добавьте оливковое масло, сметану, горчицу и мелко порезанный укроп. Заправку тщательно перемешайте до однородного состояния. Полученную заправку добавьте в салат и все хорошо перемешайте, по желанию можете добавить немного темных сухариков. Готовый салат можно подавать к столу или же дать настояться в холодильнике.

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