Просто отварите, остудите и подавайте: самый простой рецепт маринованных грибов

Готовится быстро, съедается еще быстрее

Любимые шампиньоны есть на полках продуктовых магазинов круглый год. Это одни из самых распространенных грибов в мире. У них удивительно нежный вкус и плотная структура, именно поэтому из них выходят потрясающие на вкус блюда.

Сегодня вместе с Рixelinform мы предлагаем приготовить маринованные шампиньоны в домашних условиях. Конечно, такую закуску можно купить даже в ближайшем супермаркете. Но даже самые дорогие и вкусные маринованные грибы не сравнятся с приготовленными дома. Это отличная и быстрая закуска к любому столу, ведь они отлично сочетаются с мясом, рыбой и овощами. Главное – соблюдать пропорции всех компонентов в процессе приготовления маринада.

Как быстро приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

мелкие шампиньоны – килограмм;

чеснок – 6 зубчиков;

вода – 500 мл;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

черный и душистый перец горошком – 10 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

масло – 50 мл.

6% уксус – 4 ст. л.

Способ приготовления:

В кастрюле смешайте специи, соль и сахар, добавьте растительное масло. Туда же отправьте грибы, залейте водой. Чеснок очистите, помойте, мелко нашинкуйте и добавьте в кастрюлю. Вскипятите, отварите еще 5 минут. Добавьте уксус и снова вскипятите массу. Снимите кастрюлю с огня, отправьте грибы в банки или другие удобные емкости и залейте маринадом. Грибы можно подавать к столу, когда они остынут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить шампиньоны за секунды. Благодаря этим хитростям вы превратите работу в радость.