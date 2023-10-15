Просто отварите, остудите и подавайте: самый простой рецепт маринованных грибов
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Готовится быстро, съедается еще быстрее
Любимые шампиньоны есть на полках продуктовых магазинов круглый год. Это одни из самых распространенных грибов в мире. У них удивительно нежный вкус и плотная структура, именно поэтому из них выходят потрясающие на вкус блюда.
Сегодня вместе с Рixelinform мы предлагаем приготовить маринованные шампиньоны в домашних условиях. Конечно, такую закуску можно купить даже в ближайшем супермаркете. Но даже самые дорогие и вкусные маринованные грибы не сравнятся с приготовленными дома. Это отличная и быстрая закуска к любому столу, ведь они отлично сочетаются с мясом, рыбой и овощами. Главное – соблюдать пропорции всех компонентов в процессе приготовления маринада.
Как быстро приготовить маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- мелкие шампиньоны – килограмм;
- чеснок – 6 зубчиков;
- вода – 500 мл;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- черный и душистый перец горошком – 10 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- масло – 50 мл.
- 6% уксус – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- В кастрюле смешайте специи, соль и сахар, добавьте растительное масло. Туда же отправьте грибы, залейте водой.
- Чеснок очистите, помойте, мелко нашинкуйте и добавьте в кастрюлю. Вскипятите, отварите еще 5 минут. Добавьте уксус и снова вскипятите массу.
- Снимите кастрюлю с огня, отправьте грибы в банки или другие удобные емкости и залейте маринадом. Грибы можно подавать к столу, когда они остынут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить шампиньоны за секунды. Благодаря этим хитростям вы превратите работу в радость.