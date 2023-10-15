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Один ингредиент - и котлеты будут есть сковородками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти котлетки попросят даже детки
Эти котлетки попросят даже детки. Фото cesmak.info

Для этого рецепта вам не понадобиться ни хлеб, ни картофель

Любимые котлетки мы готовим почти каждый день. Хрустящая румяная корочка, сочная серединка – что может быть лучше такой вкусности?

Но всегда ли ваши котлетки получаются вкусными, сочными и невероятными? Если не хочется лакомиться "резиной" на тарелке, "Господинька" советует добавить в фарш… сливочное масло. Именно этот ингредиент превратит вашу котлетку в нежное и сочное наслаждение, и не нужен даже ни хлеб, ни картофель. Попробуем?

Как приготовить нежнейшие сливочные котлеты

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • масло сливочное – 50-60 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • панировочные сухари – 1 ст.л.;
  • соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе, чеснок и лук пропустите через мясорубку.
  2. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Всё хорошо перемешайте.
  3. Получившуюся массу посолите, поперчите по своему вкусу, добавьте мягкое сливочное масло и панировочные сухари, все хорошо перемешайте.
  4. Мокрыми руками сформуйте котлеты и отправьте обжариваться на разогретой сковороде с обеих сторон золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить котлеты. Так ваши биточки всегда будут получаться нежнейшими и с золотистой корочкой.

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#Рецепт #Сливочное масло #Котлеты #Готовим дома