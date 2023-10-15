Один ингредиент - и котлеты будут есть сковородками

Для этого рецепта вам не понадобиться ни хлеб, ни картофель

Любимые котлетки мы готовим почти каждый день. Хрустящая румяная корочка, сочная серединка – что может быть лучше такой вкусности?

Но всегда ли ваши котлетки получаются вкусными, сочными и невероятными? Если не хочется лакомиться "резиной" на тарелке, "Господинька" советует добавить в фарш… сливочное масло. Именно этот ингредиент превратит вашу котлетку в нежное и сочное наслаждение, и не нужен даже ни хлеб, ни картофель. Попробуем?

Как приготовить нежнейшие сливочные котлеты

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г;

сыр твердый – 100 г;

масло сливочное – 50-60 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

панировочные сухари – 1 ст.л.;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе, чеснок и лук пропустите через мясорубку. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Всё хорошо перемешайте. Получившуюся массу посолите, поперчите по своему вкусу, добавьте мягкое сливочное масло и панировочные сухари, все хорошо перемешайте. Мокрыми руками сформуйте котлеты и отправьте обжариваться на разогретой сковороде с обеих сторон золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить котлеты. Так ваши биточки всегда будут получаться нежнейшими и с золотистой корочкой.