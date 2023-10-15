Один ингредиент - и котлеты будут есть сковородками
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Для этого рецепта вам не понадобиться ни хлеб, ни картофель
Любимые котлетки мы готовим почти каждый день. Хрустящая румяная корочка, сочная серединка – что может быть лучше такой вкусности?
Но всегда ли ваши котлетки получаются вкусными, сочными и невероятными? Если не хочется лакомиться "резиной" на тарелке, "Господинька" советует добавить в фарш… сливочное масло. Именно этот ингредиент превратит вашу котлетку в нежное и сочное наслаждение, и не нужен даже ни хлеб, ни картофель. Попробуем?
Как приготовить нежнейшие сливочные котлеты
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- сыр твердый – 100 г;
- масло сливочное – 50-60 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- панировочные сухари – 1 ст.л.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе, чеснок и лук пропустите через мясорубку.
- Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Всё хорошо перемешайте.
- Получившуюся массу посолите, поперчите по своему вкусу, добавьте мягкое сливочное масло и панировочные сухари, все хорошо перемешайте.
- Мокрыми руками сформуйте котлеты и отправьте обжариваться на разогретой сковороде с обеих сторон золотистой корочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить котлеты. Так ваши биточки всегда будут получаться нежнейшими и с золотистой корочкой.