Три ингредиента - и вы наслаждаетесь: эту намазку будете есть килограммами

Рецепт, от которого слюнки потекут

Можно ли представить нашу жизнь без самых разнообразных намазок и паштетов? Вряд ли — мы готовим их на праздничный стол, намазка всегда выручает нас в случае внезапного голода или неожиданно нагрянувших гостей. К тому же, готовить их очень легко.

Такую простую в приготовлении намазку для тостов и бутербродов мы сегодня и приготовим. Это отличное начало дня и прекрасный перекус между приемами пищи. "Фокус" рекомендует не ограничивать фантазию и добавлять в блюдо любимые специи.

Как приготовить рыбную намазку для тостов и бутербродов

Ингредиенты:

консервированная горбуша – 1 банка;

яйца – 4 шт.;

творожный сыр – 150 гр.

Способ приготовления:

Отварите вкрутую яйца, остудите и натрите на терке. С консервированной рыбы слейте сок. Горбушу переложите в миску и измельчите вилкой до кашеобразной массы. В полученное пюре добавьте яйца и творожный сыр. Все тщательно перемешайте. В полученную массу добавьте соль, специи и рубленую зелень. Намазку поместите в герметичную намазку и отправьте в холодильник — таким образом она может храниться в холодильнике несколько дней.

Намазку рекомендуем есть с гренками по рецепту "Телеграфа". Вы получите невероятное удовольствие!