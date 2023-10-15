Тонкий корж и много начинки: этот пирог будете готовить, пока есть тыква

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Тыква — очень полезный и вкусный продукт. В сезон опытные кулинары чего только с ней не готовят: от необычных тыквенных блинов на завтрак до тыквенной запеканки с куриным мясом для семейного ужина.

Не менее вкусной и необычной получается и выпечка с тыквой. Чего только стоит тыквенный пирог по рецепту Shuba: у него яркий оранжево-красный цвет, хрустящая корочка, нежная мягкая сердцевина, сладкий и пряный тыквенный вкус. Этот ароматный осенний десерт покорит абсолютно всех.

Как приготовить тыквенный пирог

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

мука пшеничная — 400 г;

масло сливочное 73% — 250 г;

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 2 ч. л.

Для начинки:

пюре тыквенное — 900 г;

яйца куриные — 3 шт.;

сахар — 100 г;

сливки 33% — 100 г;

крахмал — 1 ст. л.;

корица молотая — 1/2 ч. л.;

имбирь сушеный молотый, мускатный орех молотый, кардамон молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

В миску просейте муку, добавьте нарезанное холодное сливочное масло и разотрите все в крошку. В массу добавьте сахар и яйцо, замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на полчаса. Все ингредиенты для начинки сложите в чашу блендера и измельчите до однородного состояния. В форму для выпечки выложите раскатанное тесто и сформируйте бортики, наколите вилкой и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 10-15 минут. Через указанное время достаньте тесто из духовки, добавьте начинку и запекайте пирог до готовности — на это уйдет около 50-55 минут при 180°С. Подавайте пирог охлажденным.

По желанию смажьте его яблочным джемом или украсьте цукатами из тыквы. Приятного аппетита!