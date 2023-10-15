Сочная курица в кефире: как приготовить вкуснейшее мясо

Подавать блюдо можно с овощами и кашами — в любом случае оно будет полезным и вкусным

Курица, запеченная после маринования в кефире, представляет собой нежное и диетическое блюдо. Данный рецепт предполагает использование любой части птицы, но вкуснее всего получается с бедрышками.

Мясо выходит нежным, а вкус — просто изумительный. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Самые вкусные кулинарные рецепты".

Как приготовить курицу в кефире

Ингредиенты:

куриные бедрышки — 10 шт.

кефир — 0,5 л

соль, перец, приправы для курицы

Способ приготовления:

Бедрышки помыть, убрать все лишнее, посолить, поперчить, добавить специи. Мясо залить кефиром, перемешать. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Кусочки выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Выпекать около часа в разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите куриное мясо, рекомендуем приготовить его также в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.