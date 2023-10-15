Сочная курица в кефире: как приготовить вкуснейшее мясо
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Подавать блюдо можно с овощами и кашами — в любом случае оно будет полезным и вкусным
Курица, запеченная после маринования в кефире, представляет собой нежное и диетическое блюдо. Данный рецепт предполагает использование любой части птицы, но вкуснее всего получается с бедрышками.
Мясо выходит нежным, а вкус — просто изумительный. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Самые вкусные кулинарные рецепты".
Как приготовить курицу в кефире
Ингредиенты:
- куриные бедрышки — 10 шт.
- кефир — 0,5 л
- соль, перец, приправы для курицы
Способ приготовления:
- Бедрышки помыть, убрать все лишнее, посолить, поперчить, добавить специи.
- Мясо залить кефиром, перемешать. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Кусочки выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом.
- Выпекать около часа в разогретой до 180 градусов духовке.
А если вы любите куриное мясо, рекомендуем приготовить его также в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.