Про борщ и не вспомните: невероятное первое блюдо за 20 минут
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Такой супчик получается очень насыщенным и сытным
Сырный суп не только быстро готовится, но и является очень вкусным первым блюдом! Благодаря сыру, он обладает ароматным и нежным вкусом, кажется, что весь суп — это сыр.
Блюдо получается питательное, простое, и недорогое. А рецептом с нами поделились на портале "Самые вкусные кулинарные рецепты".
Как приготовить сырный суп с рисом
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 200 г плавленого сыра
- 400 г картофеля
- 150 г лука
- 150 г моркови
- 180 г сливочного масла
- 3 шт. лаврового листа
- 3 шт. черного перца горошком
- Соль
- Молотый черный перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Куриное филе залить водой, посолить, поперчить, добавить душистый перец и лавровый лист. С момента закипания варить около 30 минут.
- Мясо вынуть, нарезать небольшими кусочками.
- Картофель почистить и нарезать кубиками.
- Лука мелко нарезать, морковь потереть на терке.
- Плавленый сыр мелко нарезать или потереть на терке.
- В бульон добавить картофель, варить около 10 минут.
- Тем временем на сковороде пожарить лук и морковь, добавить к картошке.
- Варить до полной готовности картофеля, а за 2-3 минуты до окончания варки добавить сыр, хорошо перемешать до его растворения, выключить огонь.
Если вы любите сыр, рекомендуем также приготовить сырную запеканку с грибами. Ее будут уминать за обе щеки все домашние.