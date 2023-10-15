Про борщ и не вспомните: невероятное первое блюдо за 20 минут

Такой супчик получается очень насыщенным и сытным

Сырный суп не только быстро готовится, но и является очень вкусным первым блюдом! Благодаря сыру, он обладает ароматным и нежным вкусом, кажется, что весь суп — это сыр.

Блюдо получается питательное, простое, и недорогое. А рецептом с нами поделились на портале "Самые вкусные кулинарные рецепты".

Как приготовить сырный суп с рисом

Ингредиенты:

500 г куриного филе

200 г плавленого сыра

400 г картофеля

150 г лука

150 г моркови

180 г сливочного масла

3 шт. лаврового листа

3 шт. черного перца горошком

Соль

Молотый черный перец

Зелень

Способ приготовления:

Куриное филе залить водой, посолить, поперчить, добавить душистый перец и лавровый лист. С момента закипания варить около 30 минут. Мясо вынуть, нарезать небольшими кусочками. Картофель почистить и нарезать кубиками. Лука мелко нарезать, морковь потереть на терке. Плавленый сыр мелко нарезать или потереть на терке. В бульон добавить картофель, варить около 10 минут. Тем временем на сковороде пожарить лук и морковь, добавить к картошке. Варить до полной готовности картофеля, а за 2-3 минуты до окончания варки добавить сыр, хорошо перемешать до его растворения, выключить огонь.

Если вы любите сыр, рекомендуем также приготовить сырную запеканку с грибами. Ее будут уминать за обе щеки все домашние.