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Про борщ и не вспомните: невероятное первое блюдо за 20 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Сырный суп готовится быстро и порадует вкусовые рецепторы
Сырный суп готовится быстро и порадует вкусовые рецепторы. Фото delo-vcusa.ru

Такой супчик получается очень насыщенным и сытным

Сырный суп не только быстро готовится, но и является очень вкусным первым блюдом! Благодаря сыру, он обладает ароматным и нежным вкусом, кажется, что весь суп — это сыр.

Блюдо получается питательное, простое, и недорогое. А рецептом с нами поделились на портале "Самые вкусные кулинарные рецепты".

Как приготовить сырный суп с рисом

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 200 г плавленого сыра
  • 400 г картофеля
  • 150 г лука
  • 150 г моркови
  • 180 г сливочного масла
  • 3 шт. лаврового листа
  • 3 шт. черного перца горошком
  • Соль
  • Молотый черный перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Куриное филе залить водой, посолить, поперчить, добавить душистый перец и лавровый лист. С момента закипания варить около 30 минут.
  2. Мясо вынуть, нарезать небольшими кусочками.
  3. Картофель почистить и нарезать кубиками.
  4. Лука мелко нарезать, морковь потереть на терке.
  5. Плавленый сыр мелко нарезать или потереть на терке.
  6. В бульон добавить картофель, варить около 10 минут.
  7. Тем временем на сковороде пожарить лук и морковь, добавить к картошке.
  8. Варить до полной готовности картофеля, а за 2-3 минуты до окончания варки добавить сыр, хорошо перемешать до его растворения, выключить огонь.

Если вы любите сыр, рекомендуем также приготовить сырную запеканку с грибами. Ее будут уминать за обе щеки все домашние.

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#Суп #Сырный суп #Готовим дома