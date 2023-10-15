Вместо бутербродов: вкусный перекус детям в школу

Начинку для таких пирожков можно менять по вкусу

Если вы любите пирожки, но возиться с тестом не хотите, можно приготовить простые жареные пирожки на кефире. Начинку для этого блюда можно менять по вкусу, а тесто всегда будет оставаться воздушным и мягким.

Такие мини-пирожки дети с удовольствием берут в школу. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Простые рецепты".

Как приготовить мини-пирожки

Ингредиенты:

кефир — 300 мл;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч.л;

мука – около 250 г;

сода – 1 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л;

колбаса и сыр – по 120 г;

яйца вареные – 2 шт.;

лук зеленый и укроп

Способ приготовления:

Кефир комнатной температуры смешать с солью и яйцом, взбить венчиком. Постепенно добавить муку, замесить тесто консистенции густой сметаны. Добавить соду, активно перемешать. Добавить масло, перемешать. Колбасу, сыр, вареные яйца натереть на грубой терке, добавить в тесто. Нарезанную зелень также добавить. Тесто переложить в пакет, отрезать уголок. На разогретую с маслом сковороду выдавить палочки теста, обжарить по бокам до золотистой корочки.

Также на перекус детям в школу можно приготовить мафины по рецепту "Телеграфа". Они настолько нравятся школьникам, что те могут устроить за выпечку потасовку.