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Вместо бутербродов: вкусный перекус детям в школу

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Мини-пирожочки понравятся детям и взрослым
Мини-пирожочки понравятся детям и взрослым. Фото prosti-recepty.com

Начинку для таких пирожков можно менять по вкусу

Если вы любите пирожки, но возиться с тестом не хотите, можно приготовить простые жареные пирожки на кефире. Начинку для этого блюда можно менять по вкусу, а тесто всегда будет оставаться воздушным и мягким.

Такие мини-пирожки дети с удовольствием берут в школу. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Простые рецепты".

Как приготовить мини-пирожки

Ингредиенты:

  • кефир — 300 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 1 ч.л;
  • мука – около 250 г;
  • сода – 1 ч. л;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • колбаса и сыр – по 120 г;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • лук зеленый и укроп

Способ приготовления:

  1. Кефир комнатной температуры смешать с солью и яйцом, взбить венчиком.
  2. Постепенно добавить муку, замесить тесто консистенции густой сметаны.
  3. Добавить соду, активно перемешать.
  4. Добавить масло, перемешать.
  5. Колбасу, сыр, вареные яйца натереть на грубой терке, добавить в тесто.
  6. Нарезанную зелень также добавить.
  7. Тесто переложить в пакет, отрезать уголок.
  8. На разогретую с маслом сковороду выдавить палочки теста, обжарить по бокам до золотистой корочки.

Также на перекус детям в школу можно приготовить мафины по рецепту "Телеграфа". Они настолько нравятся школьникам, что те могут устроить за выпечку потасовку.

Теги:
#Перекус #Пирожки #Готовим дома