Вместо бутербродов: вкусный перекус детям в школу
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Начинку для таких пирожков можно менять по вкусу
Если вы любите пирожки, но возиться с тестом не хотите, можно приготовить простые жареные пирожки на кефире. Начинку для этого блюда можно менять по вкусу, а тесто всегда будет оставаться воздушным и мягким.
Такие мини-пирожки дети с удовольствием берут в школу. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Простые рецепты".
Как приготовить мини-пирожки
Ингредиенты:
- кефир — 300 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ч.л;
- мука – около 250 г;
- сода – 1 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- колбаса и сыр – по 120 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
- лук зеленый и укроп
Способ приготовления:
- Кефир комнатной температуры смешать с солью и яйцом, взбить венчиком.
- Постепенно добавить муку, замесить тесто консистенции густой сметаны.
- Добавить соду, активно перемешать.
- Добавить масло, перемешать.
- Колбасу, сыр, вареные яйца натереть на грубой терке, добавить в тесто.
- Нарезанную зелень также добавить.
- Тесто переложить в пакет, отрезать уголок.
- На разогретую с маслом сковороду выдавить палочки теста, обжарить по бокам до золотистой корочки.
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