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Если некуда девать капусту: такие оладки накормят всю семью

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Буквально через пол часа на столе будет целая гора оладий на ужин
Буквально через пол часа на столе будет целая гора оладий на ужин. Фото znaj.ua

Из доступных продуктов получаются вкусные и нежные оладьи

Из капусты делают салаты, ее добавляют в борщ, квасят и тушат. Если урожай этого овоща большой и капуста все никак не заканчивается, рекомендуем также приготовить капустные оладьи.

Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта. А буквально через полчаса на столе уже будет стоять полноценный ужин для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить капустные оладьи

Ингредиенты:

  • капуста – 250 г
  • твердый сыр – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • мука – 3-4 ст. л.
  • сода – 1/3 ч. л.
  • зелень по вкусу
  • перец молотый
  • соль

Способ приготовления:

  1. Капусту тонко нарезать, залить крутым кипятком, за 2 минуты слить воду.
  2. Когда капуста остынет, добавить нарезанную зелень, натертый на мелкой терке сыр, сметану, соду, соль, черный молотый перец и яйцо, перемешать.
  3. Постепенно добавить муку. Ее может понадобиться больше или меньше. Консистенция теста должна напоминать домашнюю жирную сметану.
  4. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 20 минут.
  5. На застеленный пергаментом противень выложить сформованные ложкой оладьи.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить квашеную капусту по рецепту "Телеграфа". Добавку попросит даже бабушка.

Теги:
#Капуста #Оладьи #Готовим дома