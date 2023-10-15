Если некуда девать капусту: такие оладки накормят всю семью

Из доступных продуктов получаются вкусные и нежные оладьи

Из капусты делают салаты, ее добавляют в борщ, квасят и тушат. Если урожай этого овоща большой и капуста все никак не заканчивается, рекомендуем также приготовить капустные оладьи.

Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта. А буквально через полчаса на столе уже будет стоять полноценный ужин для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить капустные оладьи

Ингредиенты:

капуста – 250 г

твердый сыр – 50 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

мука – 3-4 ст. л.

сода – 1/3 ч. л.

зелень по вкусу

перец молотый

соль

Способ приготовления:

Капусту тонко нарезать, залить крутым кипятком, за 2 минуты слить воду. Когда капуста остынет, добавить нарезанную зелень, натертый на мелкой терке сыр, сметану, соду, соль, черный молотый перец и яйцо, перемешать. Постепенно добавить муку. Ее может понадобиться больше или меньше. Консистенция теста должна напоминать домашнюю жирную сметану. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 20 минут. На застеленный пергаментом противень выложить сформованные ложкой оладьи. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить квашеную капусту по рецепту "Телеграфа". Добавку попросит даже бабушка.