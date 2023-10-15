Если некуда девать капусту: такие оладки накормят всю семью
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Из доступных продуктов получаются вкусные и нежные оладьи
Из капусты делают салаты, ее добавляют в борщ, квасят и тушат. Если урожай этого овоща большой и капуста все никак не заканчивается, рекомендуем также приготовить капустные оладьи.
Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта. А буквально через полчаса на столе уже будет стоять полноценный ужин для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить капустные оладьи
Ингредиенты:
- капуста – 250 г
- твердый сыр – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- мука – 3-4 ст. л.
- сода – 1/3 ч. л.
- зелень по вкусу
- перец молотый
- соль
Способ приготовления:
- Капусту тонко нарезать, залить крутым кипятком, за 2 минуты слить воду.
- Когда капуста остынет, добавить нарезанную зелень, натертый на мелкой терке сыр, сметану, соду, соль, черный молотый перец и яйцо, перемешать.
- Постепенно добавить муку. Ее может понадобиться больше или меньше. Консистенция теста должна напоминать домашнюю жирную сметану.
- Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 20 минут.
- На застеленный пергаментом противень выложить сформованные ложкой оладьи.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
Если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить квашеную капусту по рецепту "Телеграфа". Добавку попросит даже бабушка.