Пышные пирожки-пятиминутки: бюджетное блюдо на всю семью

На приготовление уходит совсем немного времени

Мы рассказывали, как приготовить пышное постное тесто для пирожков. Теперь делимся рецептом вкусной выпечки с луком и яйцом.

Готовятся такие пирожки очень быстро и не требуют больших затрат. Да и готовятся быстро. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Мука – 1 кг

Дрожжи сухие – 1 пачка (11 г)

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Молоко или вода (теплые) – 750 мл.

Растительное масло – 5 ст. л.

Для начинки:

Яйца отварные – 6 шт.

Зеленый лук — 2-3 больших пучка

Сливочное масло – 5-6 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

К муке добавляем сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешиваем, приливаем теплое молоко и масло. Руками замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут. Для начинки мелко нарезаем зеленый лук, приливаем сливочное масло, кладем соль и перец. Крошим яйца мелкими кубиками и все перемешиваем. Тесто нарезаем на маленькие шарики, раскатываем небольшие "блины". Накладываем начинку и плотно закрываем пирожки. Обжариваем их по бокам на масле.

Выходит очень вкусно, тесто после приготовления остается рыхлым. Также мы рассказывали, как приготовить простой торт без выпечки.