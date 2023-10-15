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Пышные пирожки-пятиминутки: бюджетное блюдо на всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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По этому рецепту пирожки получаются особенно сытными и вкусными
По этому рецепту пирожки получаются особенно сытными и вкусными. Фото shuba.life

На приготовление уходит совсем немного времени

Мы рассказывали, как приготовить пышное постное тесто для пирожков. Теперь делимся рецептом вкусной выпечки с луком и яйцом.

Готовятся такие пирожки очень быстро и не требуют больших затрат. Да и готовятся быстро. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг
  • Дрожжи сухие – 1 пачка (11 г)
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Молоко или вода (теплые) – 750 мл.
  • Растительное масло – 5 ст. л.

Для начинки:

  • Яйца отварные – 6 шт.
  • Зеленый лук — 2-3 больших пучка
  • Сливочное масло – 5-6 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. К муке добавляем сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешиваем, приливаем теплое молоко и масло.
  2. Руками замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.
  3. Для начинки мелко нарезаем зеленый лук, приливаем сливочное масло, кладем соль и перец. Крошим яйца мелкими кубиками и все перемешиваем.
  4. Тесто нарезаем на маленькие шарики, раскатываем небольшие "блины". Накладываем начинку и плотно закрываем пирожки. Обжариваем их по бокам на масле.

Выходит очень вкусно, тесто после приготовления остается рыхлым. Также мы рассказывали, как приготовить простой торт без выпечки.

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#Рецепт #Начинка #Тесто #Пирожки