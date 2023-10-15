Пышные пирожки-пятиминутки: бюджетное блюдо на всю семью
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На приготовление уходит совсем немного времени
Мы рассказывали, как приготовить пышное постное тесто для пирожков. Теперь делимся рецептом вкусной выпечки с луком и яйцом.
Готовятся такие пирожки очень быстро и не требуют больших затрат. Да и готовятся быстро. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг
- Дрожжи сухие – 1 пачка (11 г)
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 2 ч. л.
- Молоко или вода (теплые) – 750 мл.
- Растительное масло – 5 ст. л.
Для начинки:
- Яйца отварные – 6 шт.
- Зеленый лук — 2-3 больших пучка
- Сливочное масло – 5-6 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- К муке добавляем сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешиваем, приливаем теплое молоко и масло.
- Руками замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.
- Для начинки мелко нарезаем зеленый лук, приливаем сливочное масло, кладем соль и перец. Крошим яйца мелкими кубиками и все перемешиваем.
- Тесто нарезаем на маленькие шарики, раскатываем небольшие "блины". Накладываем начинку и плотно закрываем пирожки. Обжариваем их по бокам на масле.
Выходит очень вкусно, тесто после приготовления остается рыхлым. Также мы рассказывали, как приготовить простой торт без выпечки.