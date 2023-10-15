Лучше магазинных: рецепт невероятных вафельных трубочек на сковороде

Простой десерт кофе или чаю

Мы делились рецептом простого торта без выпечки. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный десерт, знакомый нам с детства.

Такие вафельные трубочки можно приготовить и без вафельницы. И теперь, в отличие от советских времен, мы можем класть туда качественные, хорошие продукты. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 150 г

растопленное сливочное масло – 100 г

молоко — 100 мл

мука – 200 г

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром до полного растворения сахара. Добавляем к светлой массе остальные ингредиенты. Осторожно перемешиваем лопаткой. Двигаемся снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной. Жарим вафельки на сухой сковороде, на среднем огне. Наливаем примерно по 2 столовые ложки на порцию. Размазываем тесто максимально тонко, чтобы трубочки получились хрустящими. Сразу, пока трубочки еще горячие, заворачиваем их. Ждем, пока они остынут и затвердеют, затем наполняем начинкой.

Для начинки подойдет любой густой крем, вареная сгущенка и т.д. Можно добавлять орешки. Идеально подойдет заварной крем — мы рассказывали, как его приготовить.