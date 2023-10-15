Лучше магазинных: рецепт невероятных вафельных трубочек на сковороде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой десерт кофе или чаю
Мы делились рецептом простого торта без выпечки. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный десерт, знакомый нам с детства.
Такие вафельные трубочки можно приготовить и без вафельницы. И теперь, в отличие от советских времен, мы можем класть туда качественные, хорошие продукты. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 150 г
- растопленное сливочное масло – 100 г
- молоко — 100 мл
- мука – 200 г
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца с сахаром до полного растворения сахара. Добавляем к светлой массе остальные ингредиенты.
- Осторожно перемешиваем лопаткой. Двигаемся снизу вверх, чтобы масса осталась воздушной.
- Жарим вафельки на сухой сковороде, на среднем огне. Наливаем примерно по 2 столовые ложки на порцию. Размазываем тесто максимально тонко, чтобы трубочки получились хрустящими.
- Сразу, пока трубочки еще горячие, заворачиваем их. Ждем, пока они остынут и затвердеют, затем наполняем начинкой.
Для начинки подойдет любой густой крем, вареная сгущенка и т.д. Можно добавлять орешки. Идеально подойдет заварной крем — мы рассказывали, как его приготовить.