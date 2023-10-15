Хрустящая капуста на зиму: кто пробует впервые – сразу просит рецепт
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Стоит один раз попробовать – другие рецепты забывают
Мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии. Теперь делимся более привычным для нас способом квашения.
Делимся простым способом квашения капусты. Об этом рецепте рассказали на портале "Школа Жизни". Он рассчитан на литровые баночки.
Ингредиенты:
- Капуста
- Морковь
- Соль
- Сахар
- Уксус
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем длинными полосками, морковь очищаем от кожуры и натираем на терке.
- Банки заранее моем, ошпариваем кипятком. Крышки кипятим в течение 3-4 минут
- Перемешиваем капусту с морковью. Овощную массу раскладываем в банки. Слегка приминаем, но не утрамбовываем.
- В каждую литровую банку кладем по одной столовой ложке сахара и по чайной ложке соли. Вверх заливаем кипящей водой. Прикрываем банки крышками, оставляем в таком виде на 25 минут.
- Затем сливаем рассол из каждой банки по отдельности. Ставим на огонь. Доводим его до кипения и заливаем капусту. В конце добавляем уксусную эссенцию – по одной чайной ложечке в банке.
- Закрываем прокипяченными крышками. Когда банки остынут, убираем на хранение.
Такая капуста может являться самостоятельной закуской или составной частью других блюд. Ее очень вкусно есть с немецкими клецками.