Хрустящая капуста на зиму: кто пробует впервые – сразу просит рецепт

Стоит один раз попробовать – другие рецепты забывают

Мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии. Теперь делимся более привычным для нас способом квашения.

Делимся простым способом квашения капусты. Об этом рецепте рассказали на портале "Школа Жизни". Он рассчитан на литровые баночки.

Ингредиенты:

Капуста

Морковь

Соль

Сахар

Уксус

Способ приготовления:

Капусту шинкуем длинными полосками, морковь очищаем от кожуры и натираем на терке. Банки заранее моем, ошпариваем кипятком. Крышки кипятим в течение 3-4 минут Перемешиваем капусту с морковью. Овощную массу раскладываем в банки. Слегка приминаем, но не утрамбовываем. В каждую литровую банку кладем по одной столовой ложке сахара и по чайной ложке соли. Вверх заливаем кипящей водой. Прикрываем банки крышками, оставляем в таком виде на 25 минут. Затем сливаем рассол из каждой банки по отдельности. Ставим на огонь. Доводим его до кипения и заливаем капусту. В конце добавляем уксусную эссенцию – по одной чайной ложечке в банке. Закрываем прокипяченными крышками. Когда банки остынут, убираем на хранение.

Такая капуста может являться самостоятельной закуской или составной частью других блюд. Ее очень вкусно есть с немецкими клецками.