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Хрустящая капуста на зиму: кто пробует впервые – сразу просит рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая капусточка получается особенно вкусной
Такая капусточка получается особенно вкусной. Фото smakotainfo.com

Стоит один раз попробовать – другие рецепты забывают

Мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии. Теперь делимся более привычным для нас способом квашения.

Делимся простым способом квашения капусты. Об этом рецепте рассказали на портале "Школа Жизни". Он рассчитан на литровые баночки.

Ингредиенты:

  • Капуста
  • Морковь
  • Соль
  • Сахар
  • Уксус

Способ приготовления:

  1. Капусту шинкуем длинными полосками, морковь очищаем от кожуры и натираем на терке.
  2. Банки заранее моем, ошпариваем кипятком. Крышки кипятим в течение 3-4 минут
  3. Перемешиваем капусту с морковью. Овощную массу раскладываем в банки. Слегка приминаем, но не утрамбовываем.
  4. В каждую литровую банку кладем по одной столовой ложке сахара и по чайной ложке соли. Вверх заливаем кипящей водой. Прикрываем банки крышками, оставляем в таком виде на 25 минут.
  5. Затем сливаем рассол из каждой банки по отдельности. Ставим на огонь. Доводим его до кипения и заливаем капусту. В конце добавляем уксусную эссенцию – по одной чайной ложечке в банке.
  6. Закрываем прокипяченными крышками. Когда банки остынут, убираем на хранение.

Такая капуста может являться самостоятельной закуской или составной частью других блюд. Ее очень вкусно есть с немецкими клецками.

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#Рецепт #Капуста #Заготовки на зиму