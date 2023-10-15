Чудо-закуска: от такой пряной рыбки никто не откажется
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Прекрасное блюдо и к праздничному столу, и на каждый день
Мы рассказывали, как из сельди приготовить сытную пикантную закуску. Теперь разберемся с более классическим вариантом засолки.
Для такого приготовления возьмите упругую селедку с целой шкуркой, без признаков "ржавчины". Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Рыба сельдь – 900 г.
- Масло подсолнечное – 80 мл.
- Зелень по желанию
- Розмарин – 1 ч. л.
- Душистый горошек – 10 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
Способ приготовления:
- У сельди обрезаем голову. Чистим от внутренностей, удаляем черную пленку. Рыбу нарезаем на кусочки.
- В банке или другой сосуд на дно кладем лук, лавровый лист, немного специй. Сверху выкладываем кусочки сельди, снова пересыпаем специями. Сюда же кладем зеленый укроп.
- Выкладываем все слои. Сверху должны быть специи и укроп. Верхний слой сбрызгиваем лимонным соком, заливаем растительным маслом.
- Накрываем сельдь крышкой, меньшей по диаметру, чем сосуд. Ставим груз.
Через двое суток можно снимать пробу. Сельдь получается очень пряная. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.