Чудо-закуска: от такой пряной рыбки никто не откажется

Прекрасное блюдо и к праздничному столу, и на каждый день

Мы рассказывали, как из сельди приготовить сытную пикантную закуску. Теперь разберемся с более классическим вариантом засолки.

Для такого приготовления возьмите упругую селедку с целой шкуркой, без признаков "ржавчины". Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Рыба сельдь – 900 г.

Масло подсолнечное – 80 мл.

Зелень по желанию

Розмарин – 1 ч. л.

Душистый горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

У сельди обрезаем голову. Чистим от внутренностей, удаляем черную пленку. Рыбу нарезаем на кусочки. В банке или другой сосуд на дно кладем лук, лавровый лист, немного специй. Сверху выкладываем кусочки сельди, снова пересыпаем специями. Сюда же кладем зеленый укроп. Выкладываем все слои. Сверху должны быть специи и укроп. Верхний слой сбрызгиваем лимонным соком, заливаем растительным маслом. Накрываем сельдь крышкой, меньшей по диаметру, чем сосуд. Ставим груз.

Через двое суток можно снимать пробу. Сельдь получается очень пряная. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.