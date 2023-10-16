Укр

Немного кефира, колбасы и сыра - и на тарелке горя вкуснятины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От таких палочек все придут в восторг
От таких палочек все придут в восторг. Фото ukr.media

Из простых продуктов вы приготовите потрясающий завтрак

Завтрак – важный прием пищи, который пропускать не желательно. Критериев к нему у нас много: завтрак должен быть сытным, вкусным и питательным, а на его приготовление желательно потратить минуты. Хороший завтрак – это то, что не требует много времени на приготовление, но доставит массу удовольствия, пользы и энергии.

Пирожки по рецепту Ukr.media на завтрак – то, что нужно. Готовятся они быстро из простых продуктов, а вкус понравится даже самым капризным деткам. Попробуйте заготовки не пожарить, а запечь в духовке — и у вас получатся вкусные скорые пирожки на перекус. Попробуем?

Как приготовить простые палочки на завтрак

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • соль – 1 неполная ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр – 100 г;
  • колбаса — 80 г
  • петрушка — 10 г;
  • мука — 450 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Смешайте вместе яйца, кефир, соль, сахар, натертый сыр, нарезанную колбасу и мелко нарезанную зелень.
  2. В получившуюся массу просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и оставьте его на 10 минут.
  3. Через указанное время раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на порционные палочки.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте палочки до румяности с обеих сторон.

Подавайте палочки с любимым напитком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита и хорошего дня!

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#Рецепт #Завтрак #Готовим дома