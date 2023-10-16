Немного кефира, колбасы и сыра - и на тарелке горя вкуснятины

Из простых продуктов вы приготовите потрясающий завтрак

Завтрак – важный прием пищи, который пропускать не желательно. Критериев к нему у нас много: завтрак должен быть сытным, вкусным и питательным, а на его приготовление желательно потратить минуты. Хороший завтрак – это то, что не требует много времени на приготовление, но доставит массу удовольствия, пользы и энергии.

Пирожки по рецепту Ukr.media на завтрак – то, что нужно. Готовятся они быстро из простых продуктов, а вкус понравится даже самым капризным деткам. Попробуйте заготовки не пожарить, а запечь в духовке — и у вас получатся вкусные скорые пирожки на перекус. Попробуем?

Как приготовить простые палочки на завтрак

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

соль – 1 неполная ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

сыр – 100 г;

колбаса — 80 г

петрушка — 10 г;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления:

Смешайте вместе яйца, кефир, соль, сахар, натертый сыр, нарезанную колбасу и мелко нарезанную зелень. В получившуюся массу просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и оставьте его на 10 минут. Через указанное время раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на порционные палочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте палочки до румяности с обеих сторон.

Подавайте палочки с любимым напитком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита и хорошего дня!