Немного кефира, колбасы и сыра - и на тарелке горя вкуснятины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из простых продуктов вы приготовите потрясающий завтрак
Завтрак – важный прием пищи, который пропускать не желательно. Критериев к нему у нас много: завтрак должен быть сытным, вкусным и питательным, а на его приготовление желательно потратить минуты. Хороший завтрак – это то, что не требует много времени на приготовление, но доставит массу удовольствия, пользы и энергии.
Пирожки по рецепту Ukr.media на завтрак – то, что нужно. Готовятся они быстро из простых продуктов, а вкус понравится даже самым капризным деткам. Попробуйте заготовки не пожарить, а запечь в духовке — и у вас получатся вкусные скорые пирожки на перекус. Попробуем?
Как приготовить простые палочки на завтрак
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- соль – 1 неполная ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр – 100 г;
- колбаса — 80 г
- петрушка — 10 г;
- мука — 450 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Способ приготовления:
- Смешайте вместе яйца, кефир, соль, сахар, натертый сыр, нарезанную колбасу и мелко нарезанную зелень.
- В получившуюся массу просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и оставьте его на 10 минут.
- Через указанное время раскатайте тесто в тонкий пласт и порежьте его на порционные палочки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте палочки до румяности с обеих сторон.
Подавайте палочки с любимым напитком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита и хорошего дня!