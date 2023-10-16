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Пышные "тучки" из одного яйца: самый простой рецепт оладий на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эти оладьи будут получаться всегда
Эти оладьи будут получаться всегда. Фото shuba.life

Не ищите других рецептов — этот идеальный

Приготовить пышные оладьи на завтрак – это хорошая идея. Готовить их несложно, значит — сможете больше времени уделить себе, семье или домашним хлопотам. Добавьте к тесту любимое яблоко или сухофрукты, или тыкву – и вы получите совершенно новый вкус.

Даже у самого опытного кулинара не всегда оладьи получаются пышными, но это легко поправить вместе с рецептом Рrostoway. Приготовьте такие оладьи хотя бы раз – и ваши близкие будут ждать на следующее утро, чтобы полакомиться именно ими. Предлагаем сделать вашу жизнь вкуснее вместе с таким завтраком.

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • кефир – 300 мл;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • мука — 260 г;
  • сода — ½ ч.л.;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Подогрейте кефир – он должен быть комнатной температуры. В кефир добавьте яйцо и сахар, взбейте все с помощью вилки или венчика.
  2. В кефирно-яичную массу просейте муку, все хорошо перемешайте – у вас должно получиться густое тесто, которое будет не стекать, а спадать с ложки. Добавьте соду и оставьте тесто "отдохнуть" на 15 минут.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте оладьи с любимым вареньем, медом или сгущеным молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома