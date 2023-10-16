Со вкусом шашлычка: такое сало - лучшее лакомство на случай блэкаута

У вас получится мягкое и сочное сало

Несколько месяцев россия обстреливала украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой и собирают рецепты блюд, которые смогут храниться долгое время.

На такой случай вместе с Today.ua предлагаем приготовить маринованное сало в банке. Сочное пряное сало со вкусом шашлыка приготовить очень просто. Минимум ингредиентов и времени – и вы сможете лакомиться феерическим блюдом. Попробуйте – и не пожалеете.

Как приготовить маринованное сало в банке со вкусом шашлыка

Ингредиенты на 3 банка по 500 мл:

1,5 кг сала;

1 большая луковица;

2 л воды;

100 г соли;

1 ч. л. приправы для шашлыка;

6 горошин душистого перца;

3 лавровых листа;

3 веточки петрушки и укропа;

чеснок.

Способ приготовления:

Сало промываем под проточной водой, сушим бумажными полотенцами и нарезаем произвольно средними кусочками. В кастрюле смешиваем литр воды, душистый перец и приправу для шашлыка. Полученный маринад доводим до кипения, варим 5 минут, снимаем с плиты и даем остыть. Стерилизуем банки любим удобным способом, выкладываем в них по веточке укропа, петрушки и лавровому листу, плотно выкладываем сало. Все заливаем крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем на 2 суток. Через указанный срок сливаем рассол и готовим новый. Для приготовления нового рассола в литр воды добавляем соль, доводим до кипения, варим 5 минут и охлаждаем. В банки с салом добавляем нарезанный полукольцами лук и очищенный чеснок, заливаем крутым кипятком и оставляем в холодильнике на 3 суток. Через указанный срок прячем сало на хранение в темное прохладное место.

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