Со вкусом шашлычка: такое сало - лучшее лакомство на случай блэкаута
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У вас получится мягкое и сочное сало
Несколько месяцев россия обстреливала украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой и собирают рецепты блюд, которые смогут храниться долгое время.
На такой случай вместе с Today.ua предлагаем приготовить маринованное сало в банке. Сочное пряное сало со вкусом шашлыка приготовить очень просто. Минимум ингредиентов и времени – и вы сможете лакомиться феерическим блюдом. Попробуйте – и не пожалеете.
Как приготовить маринованное сало в банке со вкусом шашлыка
Ингредиенты на 3 банка по 500 мл:
- 1,5 кг сала;
- 1 большая луковица;
- 2 л воды;
- 100 г соли;
- 1 ч. л. приправы для шашлыка;
- 6 горошин душистого перца;
- 3 лавровых листа;
- 3 веточки петрушки и укропа;
- чеснок.
Способ приготовления:
- Сало промываем под проточной водой, сушим бумажными полотенцами и нарезаем произвольно средними кусочками.
- В кастрюле смешиваем литр воды, душистый перец и приправу для шашлыка. Полученный маринад доводим до кипения, варим 5 минут, снимаем с плиты и даем остыть.
- Стерилизуем банки любим удобным способом, выкладываем в них по веточке укропа, петрушки и лавровому листу, плотно выкладываем сало. Все заливаем крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем на 2 суток. Через указанный срок сливаем рассол и готовим новый.
- Для приготовления нового рассола в литр воды добавляем соль, доводим до кипения, варим 5 минут и охлаждаем.
- В банки с салом добавляем нарезанный полукольцами лук и очищенный чеснок, заливаем крутым кипятком и оставляем в холодильнике на 3 суток.
- Через указанный срок прячем сало на хранение в темное прохладное место.
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