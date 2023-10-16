Лучший соус готовится за 15 минут из четырех ингредиентов: с ним сметут все макароны и картошку фри

Попробуйте раз — и он будет все время в холодильнике

Что может быть вкуснее картофеля по-селянски? За румяную золотистую корочку и нежный вкус это блюдо любят практически во всем мире.

Однако вроде и картошечка приготовлена по рецепту, но иногда к ней чего-то не хватает. Давайте попробуем подать к любимому блюду густой, нежный и кремовый, с насыщенным вкусом сырный соус. Для его приготовления вам понадобиться только четыре ингредиента и немного времени. Понадобится только четыре простейших ингредиента: сливочное масло, мука, молоко и сыр. Shuba рассказывает, что лучше всего брать чеддер — так соус получится насыщенного ярко-желтого цвета.

Как приготовить сырный соус

Ингредиенты на 2 порции:

масло сливочное несоленое — 1 ст. л.;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

молоко 3,2% — 1 стакан;

твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления:

Масло растопите в сотейнике, добавьте муку и размешивайте венчиком до однородного состояния. В полученную массу добавьте половину молока, держите ее на медленном огне, постоянно помешивая венчиком. Когда масса немного загустеет, влейте вторую половину молока и снова перемешивайте венчиком, пока соус не загустеет. Добавьте тертый сыр, все тщательно перемешайте и отсудите.

Подавайте соус к макаронам, кукурузным чипсам или картофелю фри по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!