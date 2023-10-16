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Хоть пять кило приготовьте, все съедят за раз: такую тушеную капусту любят в Германии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую капусту с удовольствием будут есть даже дети
Такую капусту с удовольствием будут есть даже дети. Фото shuba.life

Вы будете готовить только так!

Хотите порадовать своих родным вкусным и ароматным гарниром? Тогда стоит порадовать их божественно вкусной тушеной капустой. Сладкая нота лука, сытость капусты и аромат всех специй формируют идеальный вкус.

Казалось бы, улучшить этот вкус невозможно, но у немцев это получилось. Они соединили две кулинарные гордости Германии — тушеную капусту и копченые колбаски. "УНИАН" советует не добавлять в блюдо морковь и специи: они уже содержаться в квашеной капусте.

Как приготовить тушеную капусту по-немецки с колбасками

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 300 г.;
  • капуста квашеная — 200 г.;
  • лук — 1 шт.;
  • колбаски копченые — 2 шт.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • тмин — щепотка;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук необходимо очистить, нарезать средними кубиками и обжарить на сковороде с маслом на среднем огне до золотистого цвета — на это уйдет 5-7 минут.
  2. Квашеную капусту нужно отжать руками от рассола, добавить в сковороду к луку и тушить на среднем огне 7 минут.
  3. К луку и капусте следует добавить тмин и молотый перец и продолжать все обжаривать, часто помешивая.
  4. Тонкими кружочками нужно нарезать сосиски, добавить в сковороду. Все необходимо перемешать и жарить около 5 минут до зарумянивания сосисок.
  5. Свежую капусту необходимо помыть, тонко нашинковать, добавить в сковороду, перемешать и обжаривать все вместе около 10 минут. В конце блюдо посолить и можно подавать к столу.

Тушеная капуста с колбасками подается к любимому картофелю, макаронам или птице. Также это блюдо можно есть самостоятельно.

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#Германия #Рецепт #Капуста #Сосиски #Готовим дома