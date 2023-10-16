Хоть пять кило приготовьте, все съедят за раз: такую тушеную капусту любят в Германии

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Хотите порадовать своих родным вкусным и ароматным гарниром? Тогда стоит порадовать их божественно вкусной тушеной капустой. Сладкая нота лука, сытость капусты и аромат всех специй формируют идеальный вкус.

Казалось бы, улучшить этот вкус невозможно, но у немцев это получилось. Они соединили две кулинарные гордости Германии — тушеную капусту и копченые колбаски. "УНИАН" советует не добавлять в блюдо морковь и специи: они уже содержаться в квашеной капусте.

Как приготовить тушеную капусту по-немецки с колбасками

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 г.;

капуста квашеная — 200 г.;

лук — 1 шт.;

колбаски копченые — 2 шт.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

тмин — щепотка;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук необходимо очистить, нарезать средними кубиками и обжарить на сковороде с маслом на среднем огне до золотистого цвета — на это уйдет 5-7 минут. Квашеную капусту нужно отжать руками от рассола, добавить в сковороду к луку и тушить на среднем огне 7 минут. К луку и капусте следует добавить тмин и молотый перец и продолжать все обжаривать, часто помешивая. Тонкими кружочками нужно нарезать сосиски, добавить в сковороду. Все необходимо перемешать и жарить около 5 минут до зарумянивания сосисок. Свежую капусту необходимо помыть, тонко нашинковать, добавить в сковороду, перемешать и обжаривать все вместе около 10 минут. В конце блюдо посолить и можно подавать к столу.

Тушеная капуста с колбасками подается к любимому картофелю, макаронам или птице. Также это блюдо можно есть самостоятельно.