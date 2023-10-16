Любимый завтрак француженок: два ингредиента - и омлет готов
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Идеальное блюдо за считанные секунды на вашем столе
Завтрак — важный прием пищи. К нему у нас невероятное количество требований: первый прием пищи должен быть вкусным, насытить до самого обеда. К тому же мы хотим, чтобы завтрак был быстрым в приготовлении — таким образом мы сможем больше провести времени с семьей. Наверное, именно поэтому одним из самых популярных блюд на завтрак является пышный омлет. Это блюдо простое в приготовлении, а рецепт можно изменять по своему вкусу.
Сегодня вместе с Foodoboz приготовим омлет по классическому французскому рецепту. Нежный внутри, с румяной корочкой, такой омлет не оставит равнодушным абсолютно никого. Да и на приготовление такого блюда уйдет всего несколько минут, а потребуется вам только яйца, сливочное масло, соль и перец.
Как приготовить мягкий французский омлет на сливочном масле
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- растопленное сливочное масло — 20 г;
- соль — щепотка;
- острый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбейте 3 яйца и взбейте вилкой до однородного состояния.
- На сковороде с антипригарным покрытием растопите сливочное масло.
- Яичную смесь вылейте на сковороду, подождите 5 секунд — яйца должны немного схватиться. Огонь должен быть немного меньше среднего.
- Сковороду немного встряхните вперед-назад и с помощью вилки осторожно подверните яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного жидким сверху. Огонь выключите.
- Встряхивая сковороду или с помощью вилки переместите омлет к противоположному бортику. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет. Посолите, поперчите по вкусу и подавайте к столу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно готовить омлет. С помощью этих хитростей ваш завтрак всегда будет идеальным.