Любимый завтрак француженок: два ингредиента - и омлет готов

Идеальное блюдо за считанные секунды на вашем столе

Завтрак — важный прием пищи. К нему у нас невероятное количество требований: первый прием пищи должен быть вкусным, насытить до самого обеда. К тому же мы хотим, чтобы завтрак был быстрым в приготовлении — таким образом мы сможем больше провести времени с семьей. Наверное, именно поэтому одним из самых популярных блюд на завтрак является пышный омлет. Это блюдо простое в приготовлении, а рецепт можно изменять по своему вкусу.

Сегодня вместе с Foodoboz приготовим омлет по классическому французскому рецепту. Нежный внутри, с румяной корочкой, такой омлет не оставит равнодушным абсолютно никого. Да и на приготовление такого блюда уйдет всего несколько минут, а потребуется вам только яйца, сливочное масло, соль и перец.

Как приготовить мягкий французский омлет на сливочном масле

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

растопленное сливочное масло — 20 г;

соль — щепотка;

острый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбейте 3 яйца и взбейте вилкой до однородного состояния. На сковороде с антипригарным покрытием растопите сливочное масло. Яичную смесь вылейте на сковороду, подождите 5 секунд — яйца должны немного схватиться. Огонь должен быть немного меньше среднего. Сковороду немного встряхните вперед-назад и с помощью вилки осторожно подверните яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного жидким сверху. Огонь выключите. Встряхивая сковороду или с помощью вилки переместите омлет к противоположному бортику. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет. Посолите, поперчите по вкусу и подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно готовить омлет. С помощью этих хитростей ваш завтрак всегда будет идеальным.