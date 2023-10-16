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Сытный ужин за 15 минут: такую пасту приготовит даже ребенок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рецепт выручит в случае сильного голода
Рецепт выручит в случае сильного голода. Фото shuba.life

Вкусный ужин можно приготовить просто и быстро

Когда приходишь домой уставшим, не хочется долго стоять у плиты и готовить ужин из нескольких блюд. Безусловно, можно заказать доставку любимой пиццы, но можно еще и приготовить простое в приготовлении блюдо.

В случае отсутствия времени или желания готовить вас выручит паста с вялеными томатами. Приготовление блюда по рецепту Shuba не отнимет у вас много времени и усилий. Вам понадобиться всего 15 минут вашего времени, минимальный набор продуктов и никаких сложных манипуляций. Не верите — проверьте!

Как приготовить пасту с вялеными томатами

Ингредиенты на 2 порции:

  • спагетти — 100 г;
  • вяленые томаты — 50 г;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • масло сливочное несоленое — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • орегано сушеное, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пасту отварите согласно инструкции на упаковке. После приготовления слейте воду, но часть жидкости отлейте в стакан.
  2. Чеснок нашинкуйте ножом или пропустите через пресс, обжарьте вместе с сушеным орегано на смеси растительного и сливочного масла.
  3. Вяленые томаты измельчите и добавьте на сковороду с чесноком. Туда же отправьте готовые спагетти и немного воды, в которой они варились. Тщательно перемешайте и подавайте.

На ужин можно также приготовить сытную запеканку по рецепту "Телеграфа". Вы получите массу удовольствия!

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#Рецепт #Ужин #Паста #Готовим дома