Сытный ужин за 15 минут: такую пасту приготовит даже ребенок

Вкусный ужин можно приготовить просто и быстро

Когда приходишь домой уставшим, не хочется долго стоять у плиты и готовить ужин из нескольких блюд. Безусловно, можно заказать доставку любимой пиццы, но можно еще и приготовить простое в приготовлении блюдо.

В случае отсутствия времени или желания готовить вас выручит паста с вялеными томатами. Приготовление блюда по рецепту Shuba не отнимет у вас много времени и усилий. Вам понадобиться всего 15 минут вашего времени, минимальный набор продуктов и никаких сложных манипуляций. Не верите — проверьте!

Как приготовить пасту с вялеными томатами

Ингредиенты на 2 порции:

спагетти — 100 г;

вяленые томаты — 50 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

масло сливочное несоленое — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

орегано сушеное, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Пасту отварите согласно инструкции на упаковке. После приготовления слейте воду, но часть жидкости отлейте в стакан. Чеснок нашинкуйте ножом или пропустите через пресс, обжарьте вместе с сушеным орегано на смеси растительного и сливочного масла. Вяленые томаты измельчите и добавьте на сковороду с чесноком. Туда же отправьте готовые спагетти и немного воды, в которой они варились. Тщательно перемешайте и подавайте.

На ужин можно также приготовить сытную запеканку по рецепту "Телеграфа". Вы получите массу удовольствия!