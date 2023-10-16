Такой картошечки вы не попробуете даже в ресторане: необычный рецепт

Один ингредиент изменит вкус привычного картофеля

Картофель — важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать "розочками", готовим по-селянски и варим вкуснейшее картофельное пюре.

Сегодня мы приготовим необычное блюдо по рецепту Shuba — картофель, запеченный с медом. Неожиданное сочетание меда и картофеля создает невероятный гарнир. Оно подойдет и к мясу, и к птице, овощным салатам или холодным закускам. В такую картошечку влюбятся и взрослые, и дети.

Как приготовить запеченный с медом картофель

Ингредиенты на 10 порций:

картофель — 2200 г;

мед — 3/4 стакана;

луковый порошок — 2 г;

сельдерей, семена — 2 г;

паприка молотая — 2 г;

перец черный молотый — 2 г;

соль — по вкусу;

оливковое масло — 1/2 стакана.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180ºС. Картофель тщательно помойте, нарежьте его дольками, разложите на противень. В миске смешайте специи с медом и оливковым маслом. Полученную смесь соедините с картофелем до тех пор, пока "маринад" не покроет все картофельные кусочки. Картофель отправьте в духовке и запекайте в течение 1 часа, не накрывая крышкой. Картофель должен стать мягким, золотисто-коричневого цвета. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся соусом, и подавайте горячим.

Рекомендуем также приготовить картофель с сыром по рецепту "Телеграфа". Из простых продуктов у вас получится фантастическое блюдо.