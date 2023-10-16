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Такой картошечки вы не попробуете даже в ресторане: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой картофель можно готовить хоть каждый день - он никогда не надоест
Такой картофель можно готовить хоть каждый день - он никогда не надоест. Фото shuba.life

Один ингредиент изменит вкус привычного картофеля

Картофель — важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать "розочками", готовим по-селянски и варим вкуснейшее картофельное пюре.

Сегодня мы приготовим необычное блюдо по рецепту Shuba — картофель, запеченный с медом. Неожиданное сочетание меда и картофеля создает невероятный гарнир. Оно подойдет и к мясу, и к птице, овощным салатам или холодным закускам. В такую картошечку влюбятся и взрослые, и дети.

Как приготовить запеченный с медом картофель

Ингредиенты на 10 порций:

  • картофель — 2200 г;
  • мед — 3/4 стакана;
  • луковый порошок — 2 г;
  • сельдерей, семена — 2 г;
  • паприка молотая — 2 г;
  • перец черный молотый — 2 г;
  • соль — по вкусу;
  • оливковое масло — 1/2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180ºС.
  2. Картофель тщательно помойте, нарежьте его дольками, разложите на противень.
  3. В миске смешайте специи с медом и оливковым маслом. Полученную смесь соедините с картофелем до тех пор, пока "маринад" не покроет все картофельные кусочки.
  4. Картофель отправьте в духовке и запекайте в течение 1 часа, не накрывая крышкой. Картофель должен стать мягким, золотисто-коричневого цвета.
  5. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся соусом, и подавайте горячим.

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#Рецепт #Мед #Картофель #Готовим дома