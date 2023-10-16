Такой картошечки вы не попробуете даже в ресторане: необычный рецепт
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Один ингредиент изменит вкус привычного картофеля
Картофель — важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать "розочками", готовим по-селянски и варим вкуснейшее картофельное пюре.
Сегодня мы приготовим необычное блюдо по рецепту Shuba — картофель, запеченный с медом. Неожиданное сочетание меда и картофеля создает невероятный гарнир. Оно подойдет и к мясу, и к птице, овощным салатам или холодным закускам. В такую картошечку влюбятся и взрослые, и дети.
Как приготовить запеченный с медом картофель
Ингредиенты на 10 порций:
- картофель — 2200 г;
- мед — 3/4 стакана;
- луковый порошок — 2 г;
- сельдерей, семена — 2 г;
- паприка молотая — 2 г;
- перец черный молотый — 2 г;
- соль — по вкусу;
- оливковое масло — 1/2 стакана.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180ºС.
- Картофель тщательно помойте, нарежьте его дольками, разложите на противень.
- В миске смешайте специи с медом и оливковым маслом. Полученную смесь соедините с картофелем до тех пор, пока "маринад" не покроет все картофельные кусочки.
- Картофель отправьте в духовке и запекайте в течение 1 часа, не накрывая крышкой. Картофель должен стать мягким, золотисто-коричневого цвета.
- Перемешайте картофель, чтобы он покрылся соусом, и подавайте горячим.
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