Маринованную капусту по этому рецепту можно есть уже через два часа
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Быстро и невероятно вкусно
Маринованная капуста — это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Также ее можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.
Маринованную капусту больше всего любят за простоту приготовления, хрустящесть и сладкий привкус. Однако большинство рецептов предполагает долгое время маринования. Foodoboz делится секретом быстрого приготовления закуски — она будет готова уже через два часа.
Как быстро приготовить маринованную капусту
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- желтый болгарский перец — 1 шт.;
- вода — 500 мл;
- сахар — 50 г;
- соль — 1 ст. л.;
- яблочный уксус — 30 мл;
- растительное масло — 70 мл.
Способ приготовления:
- Капусту разрезаем на 4 части, тонко шинкуем острым ножом и перекладываем в глубокую миску.
- Болгарский перец моем под проточной водой, очищаем от семечек и нарезаем тоненькой соломкой или кубиками, отправляем к капусте.
- Морковь моем, чистим, нарезаем тоненькими кусочками или натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с перцем, перемешиваем руками или ложкой.
- Для приготовления маринада в отдельную миску наливаем пол литра кипятка, добавляем соль, сахар, яблочный уксус и растительное масло, все тщательно перемешиваем до растворения сахара и соли.
- Маринад отправляем к овощам, все перемешиваем, чтобы маринад пропитал все овощи. Даем капусте настояться 2 часа и подаем на стол.
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