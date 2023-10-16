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Маринованную капусту по этому рецепту можно есть уже через два часа

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Она отлично подойдет и к праздничному столу, и на семейный перекус
Она отлично подойдет и к праздничному столу, и на семейный перекус. Фото maximum.fm

Быстро и невероятно вкусно

Маринованная капуста — это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Также ее можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.

Маринованную капусту больше всего любят за простоту приготовления, хрустящесть и сладкий привкус. Однако большинство рецептов предполагает долгое время маринования. Foodoboz делится секретом быстрого приготовления закуски — она будет готова уже через два часа.

Как быстро приготовить маринованную капусту

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • желтый болгарский перец — 1 шт.;
  • вода — 500 мл;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • яблочный уксус — 30 мл;
  • растительное масло — 70 мл.

Способ приготовления:

  1. Капусту разрезаем на 4 части, тонко шинкуем острым ножом и перекладываем в глубокую миску.
  2. Болгарский перец моем под проточной водой, очищаем от семечек и нарезаем тоненькой соломкой или кубиками, отправляем к капусте.
  3. Морковь моем, чистим, нарезаем тоненькими кусочками или натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с перцем, перемешиваем руками или ложкой.
  4. Для приготовления маринада в отдельную миску наливаем пол литра кипятка, добавляем соль, сахар, яблочный уксус и растительное масло, все тщательно перемешиваем до растворения сахара и соли.
  5. Маринад отправляем к овощам, все перемешиваем, чтобы маринад пропитал все овощи. Даем капусте настояться 2 часа и подаем на стол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как маринуют капусту немцы. Такая капуста получится вкусной и ароматной.

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