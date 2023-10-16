Маринованную капусту по этому рецепту можно есть уже через два часа

Быстро и невероятно вкусно

Маринованная капуста — это вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Также ее можно добавлять в винегрет, бургеры и бутерброды.

Маринованную капусту больше всего любят за простоту приготовления, хрустящесть и сладкий привкус. Однако большинство рецептов предполагает долгое время маринования. Foodoboz делится секретом быстрого приготовления закуски — она будет готова уже через два часа.

Как быстро приготовить маринованную капусту

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

желтый болгарский перец — 1 шт.;

вода — 500 мл;

сахар — 50 г;

соль — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 30 мл;

растительное масло — 70 мл.

Способ приготовления:

Капусту разрезаем на 4 части, тонко шинкуем острым ножом и перекладываем в глубокую миску. Болгарский перец моем под проточной водой, очищаем от семечек и нарезаем тоненькой соломкой или кубиками, отправляем к капусте. Морковь моем, чистим, нарезаем тоненькими кусочками или натираем на крупной терке. Добавляем к капусте с перцем, перемешиваем руками или ложкой. Для приготовления маринада в отдельную миску наливаем пол литра кипятка, добавляем соль, сахар, яблочный уксус и растительное масло, все тщательно перемешиваем до растворения сахара и соли. Маринад отправляем к овощам, все перемешиваем, чтобы маринад пропитал все овощи. Даем капусте настояться 2 часа и подаем на стол.

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