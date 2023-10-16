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Никакого фарша: такие котлетки получатся в сто раз вкуснее мясных

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таких биточков вы точно не пробовали
Таких биточков вы точно не пробовали. Фото recepty.znaj.ua

Гости выстроятся в очередь за такими котлетками

Кто не любит сочные котлетки с золотистой корочкой? Рецептов этого блюда — невероятное количество: и фантастические мясные, и овощные, и печеночные биточки.

Поэтому если вам захотелось котлет, а дома отсутствует мясо, не стоит расстраиваться. "Знай.UA" предлагает отличную альтернативу мясному блюду — грибные котлетки. Именно грибы сделают блюдо ароматным, а лук — придаст биточкам сочности. Идем готовить?

Как приготовить грибные котлеты

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные – 150 гр.;
  • шампиньоны – 250 гр.;
  • лук – 115 гр.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • яйцо – 1 штука;
  • мука – 100 гр;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овсянку залейте 400 мл кипятка и оставьте на полчаса, чтобы она успела набухнуть. Лук и грибы помойте, очистите и мелко порежьте.
  2. Лук обжарьте на разогретой с растительным маслом сковороде. К почти готовому луку добавьте грибы и жарьте до выпаривания воды.
  3. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
  4. К овсяным хлопьям добавьте холодный лук с грибами, чеснок, яйцо, муку, соль и перец, все тщательно перемешайте — фарш должен получиться тугим.
  5. Обжарьте котлеты на разогретой с растительным маслом сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые биточки выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Рекомендуем также приготовить необычные печеночные котлеты по рецепту "Телеграфа". Они всегда получаются вкусными и сочными.

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#Рецепт #Грибы #Котлеты #Готовим дома