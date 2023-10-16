Никакого фарша: такие котлетки получатся в сто раз вкуснее мясных
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Гости выстроятся в очередь за такими котлетками
Кто не любит сочные котлетки с золотистой корочкой? Рецептов этого блюда — невероятное количество: и фантастические мясные, и овощные, и печеночные биточки.
Поэтому если вам захотелось котлет, а дома отсутствует мясо, не стоит расстраиваться. "Знай.UA" предлагает отличную альтернативу мясному блюду — грибные котлетки. Именно грибы сделают блюдо ароматным, а лук — придаст биточкам сочности. Идем готовить?
Как приготовить грибные котлеты
Ингредиенты:
- хлопья овсяные – 150 гр.;
- шампиньоны – 250 гр.;
- лук – 115 гр.;
- чеснок – 2 зубчика;
- яйцо – 1 штука;
- мука – 100 гр;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Овсянку залейте 400 мл кипятка и оставьте на полчаса, чтобы она успела набухнуть. Лук и грибы помойте, очистите и мелко порежьте.
- Лук обжарьте на разогретой с растительным маслом сковороде. К почти готовому луку добавьте грибы и жарьте до выпаривания воды.
- Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
- К овсяным хлопьям добавьте холодный лук с грибами, чеснок, яйцо, муку, соль и перец, все тщательно перемешайте — фарш должен получиться тугим.
- Обжарьте котлеты на разогретой с растительным маслом сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые биточки выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
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