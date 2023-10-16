Эта запеканка по вкусу как чизкейк, но готовится в десять раз проще

Десерт идеален и для семейного обеда, и для встречи с друзьями

Любишь сладкое и обожаешь нежные и домашние чизкейки? Если надоело даже любимое блюдо, тогда этот рецепт именно для вас.

Вместе с "Важно знать" поделимся рецептом сырной запеканки. Казалось бы, вполне обычное блюдо, однако… по вкусу такая домашняя выпечка напоминает чизкейк, но при этом готовится намного быстрее и проще. Рецепт этой вкуснятины станет для вас настоящей находкой и покорит и сердце, и желудок.

Как приготовить сырную запеканку

Ингредиенты:

0,5 л молока;

4 ст. л. манной крупы;

400–450 г творога;

3 яйца;

30 г сливочного масла;

сахар или мёд по вкусу;

ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

Молоко доведите до кипения, но не дайте "убежать". Добавьте манную крупу, хорошо перемешайте и дайте остыть. В массу добавьте творог, яйца, сливочное масло и сахар или мёд по вкусу, тщательно перемешайте все ингредиенты. Для более однородной текстуры можно воспользоваться погружным блендером. Духовку разогрейте до 160–170 °C, форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Тесто выложите на противень, разровняйте силиконовой лопаткой или ложкой и отправьте в духовку приблизительно на час. Готовой запеканке дайте остыть, нарежьте и подавайте на стол.

А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Так вы сможете лакомиться любимой вкуснятиной дольше.