Эта запеканка по вкусу как чизкейк, но готовится в десять раз проще
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Десерт идеален и для семейного обеда, и для встречи с друзьями
Любишь сладкое и обожаешь нежные и домашние чизкейки? Если надоело даже любимое блюдо, тогда этот рецепт именно для вас.
Вместе с "Важно знать" поделимся рецептом сырной запеканки. Казалось бы, вполне обычное блюдо, однако… по вкусу такая домашняя выпечка напоминает чизкейк, но при этом готовится намного быстрее и проще. Рецепт этой вкуснятины станет для вас настоящей находкой и покорит и сердце, и желудок.
Как приготовить сырную запеканку
Ингредиенты:
- 0,5 л молока;
- 4 ст. л. манной крупы;
- 400–450 г творога;
- 3 яйца;
- 30 г сливочного масла;
- сахар или мёд по вкусу;
- ванилин по вкусу.
Способ приготовления:
- Молоко доведите до кипения, но не дайте "убежать". Добавьте манную крупу, хорошо перемешайте и дайте остыть.
- В массу добавьте творог, яйца, сливочное масло и сахар или мёд по вкусу, тщательно перемешайте все ингредиенты. Для более однородной текстуры можно воспользоваться погружным блендером.
- Духовку разогрейте до 160–170 °C, форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
- Тесто выложите на противень, разровняйте силиконовой лопаткой или ложкой и отправьте в духовку приблизительно на час.
- Готовой запеканке дайте остыть, нарежьте и подавайте на стол.
А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Так вы сможете лакомиться любимой вкуснятиной дольше.