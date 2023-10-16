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Этот рецепт разнообразит ваш ужин: нежные тефтели под сметанным соусом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Тефтели прекрасно сочетаются с любым гарниром: картофелем, овощами, кашами
Тефтели прекрасно сочетаются с любым гарниром: картофелем, овощами, кашами. Фото 1000.menu

Этот рецепт тефтелей не требует от вас много времени и денег

Если дома есть куриное филе, а готовить простые отбивные уже надоело, можно приготовить нежнейшие ароматные тефтельки под сметанным соусом. Это блюдо получается сочным, вкусным и придется по вкусу близким.

Румяные тефтельки отлично дополняет пряный соус. А освоение этого рецепта, которым поделились на Facebook-странице "Самые вкусные кулинарные рецепты", не требует особого труда.

Как приготовить тефтели под сметанным соусом

Ингредиенты:

  • куриное филе — 600 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сметана — 1 ст.
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • чеснок — 1-2 зуб.
  • мука — 1 ст. л.
  • вода — 2 ст.
  • соль, перец — по вкусу
  • масло растительное — 2-3 ст. л.
  • рис круглый — 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Филе помыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками.
  2. Мясо измельчить в блендере или с помощью мясорубки, посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок.
  3. К фаршу добавить промытый рис и яйцо, тщательно перемешать до образования однородного вязкого комка.
  4. Влажными руками сформировать небольшие тефтельки, выложить на смазанный маслом противень.
  5. Для соуса промыть и очистить овощи. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле.
  6. К овощам добавить воду, смешанную с мукой, добавить сметану, перемешать и прогреть соус, не кипятить.
  7. Залить тефтели соусом с овощами.
  8. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы не любите долго возится с ужином, но любите вкусно поесть, рекомендуем приготовить самые ленивые тефтели. Результат вас приятно удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным.

Теги:
#Мясо #Ужин #Готовим дома #тефтели