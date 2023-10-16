Этот рецепт разнообразит ваш ужин: нежные тефтели под сметанным соусом
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Этот рецепт тефтелей не требует от вас много времени и денег
Если дома есть куриное филе, а готовить простые отбивные уже надоело, можно приготовить нежнейшие ароматные тефтельки под сметанным соусом. Это блюдо получается сочным, вкусным и придется по вкусу близким.
Румяные тефтельки отлично дополняет пряный соус. А освоение этого рецепта, которым поделились на Facebook-странице "Самые вкусные кулинарные рецепты", не требует особого труда.
Как приготовить тефтели под сметанным соусом
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г
- яйцо — 1 шт.
- сметана — 1 ст.
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- чеснок — 1-2 зуб.
- мука — 1 ст. л.
- вода — 2 ст.
- соль, перец — по вкусу
- масло растительное — 2-3 ст. л.
- рис круглый — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Филе помыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками.
- Мясо измельчить в блендере или с помощью мясорубки, посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок.
- К фаршу добавить промытый рис и яйцо, тщательно перемешать до образования однородного вязкого комка.
- Влажными руками сформировать небольшие тефтельки, выложить на смазанный маслом противень.
- Для соуса промыть и очистить овощи. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле.
- К овощам добавить воду, смешанную с мукой, добавить сметану, перемешать и прогреть соус, не кипятить.
- Залить тефтели соусом с овощами.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
А если вы не любите долго возится с ужином, но любите вкусно поесть, рекомендуем приготовить самые ленивые тефтели. Результат вас приятно удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным.