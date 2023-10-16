Этот рецепт разнообразит ваш ужин: нежные тефтели под сметанным соусом

Этот рецепт тефтелей не требует от вас много времени и денег

Если дома есть куриное филе, а готовить простые отбивные уже надоело, можно приготовить нежнейшие ароматные тефтельки под сметанным соусом. Это блюдо получается сочным, вкусным и придется по вкусу близким.

Румяные тефтельки отлично дополняет пряный соус. А освоение этого рецепта, которым поделились на Facebook-странице "Самые вкусные кулинарные рецепты", не требует особого труда.

Как приготовить тефтели под сметанным соусом

Ингредиенты:

куриное филе — 600 г

яйцо — 1 шт.

сметана — 1 ст.

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 1-2 зуб.

мука — 1 ст. л.

вода — 2 ст.

соль, перец — по вкусу

масло растительное — 2-3 ст. л.

рис круглый — 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Филе помыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками. Мясо измельчить в блендере или с помощью мясорубки, посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок. К фаршу добавить промытый рис и яйцо, тщательно перемешать до образования однородного вязкого комка. Влажными руками сформировать небольшие тефтельки, выложить на смазанный маслом противень. Для соуса промыть и очистить овощи. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле. К овощам добавить воду, смешанную с мукой, добавить сметану, перемешать и прогреть соус, не кипятить. Залить тефтели соусом с овощами. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы не любите долго возится с ужином, но любите вкусно поесть, рекомендуем приготовить самые ленивые тефтели. Результат вас приятно удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным.