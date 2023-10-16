Вкусность за считанные минуты: для этого невероятного печенья понадобится один желток и немного масла

Великолепное печенье с джемом к чаю

Мы рассказывали, как без вафельницы приготовить вкусные трубочки с начинкой. Теперь делимся рецептом очень простого печенья к чаю.

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Песочное печенье получается очень мягким, нежным и сливочным. Идеально к чаю или кофе.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1.5 ст.

Сливочное масло 100 г

Яичные желтки – 1 шт.

Сахар — 50 г

Джем – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Муку просеиваем. Важно взять качественное сливочное масло – от этого будет зависеть вкус готового печенья. Джем для начинки подойдет любой, но лучше всего брать густой, если у вас слишком редкий, добавьте немного крахмала. Сливочное масло предварительно вынимаем из холодильника и режем на кусочки. Когда размякнет, насыпаем к нему сахар и взбиваем миксером. Должна получиться пышная светлая масса. В будущее тесто добавляем яичный желток, перемешиваем. Всыпаем муку и перемешиваем тесто ложкой. Если тесто липнет, можно подсыпать еще немного муки, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Формируем гладкий шарик. Раскатываем тесто пластом толщиной 5 мм. Вырезаем из него кружочки. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем заготовки печенья. Дном стакана делаем небольшое углубление в центре каждой заготовки. Ложкой выкладываем фруктовый джем. Выпекаем печенье в духовке 10-12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Подольше выпекать не нужно.

Такое печенье можно подавать на стол в теплом виде. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить блины.