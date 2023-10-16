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Вкусность за считанные минуты: для этого невероятного печенья понадобится один желток и немного масла

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такое лакомство приготовить очень просто Новость обновлена 16 октября 2023, 12:05
Такое лакомство приготовить очень просто. Фото vikna.tv

Великолепное печенье с джемом к чаю

Мы рассказывали, как без вафельницы приготовить вкусные трубочки с начинкой. Теперь делимся рецептом очень простого печенья к чаю.

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Песочное печенье получается очень мягким, нежным и сливочным. Идеально к чаю или кофе.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 1.5 ст.
  • Сливочное масло 100 г
  • Яичные желтки – 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Джем – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Муку просеиваем. Важно взять качественное сливочное масло – от этого будет зависеть вкус готового печенья. Джем для начинки подойдет любой, но лучше всего брать густой, если у вас слишком редкий, добавьте немного крахмала.
  2. Сливочное масло предварительно вынимаем из холодильника и режем на кусочки. Когда размякнет, насыпаем к нему сахар и взбиваем миксером. Должна получиться пышная светлая масса.
  3. В будущее тесто добавляем яичный желток, перемешиваем. Всыпаем муку и перемешиваем тесто ложкой.
  4. Если тесто липнет, можно подсыпать еще немного муки, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Формируем гладкий шарик.
  5. Раскатываем тесто пластом толщиной 5 мм. Вырезаем из него кружочки.
  6. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем заготовки печенья. Дном стакана делаем небольшое углубление в центре каждой заготовки. Ложкой выкладываем фруктовый джем.
  7. Выпекаем печенье в духовке 10-12 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Подольше выпекать не нужно.

Такое печенье можно подавать на стол в теплом виде. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить блины.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Десерт #Тесто