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Просто залейте соусом – и в духовку: даже сухое мясо растает во рту

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Подготовительных манипуляций с куриным филе – минимум, а вкус будет просто вау
Подготовительных манипуляций с куриным филе – минимум, а вкус будет просто вау. Фото smachnonews.24tv.ua

Куриное филе получается нежным и мягким, а сырная корочка делает вкус еще богаче

Куриное филе любит много людей, ведь оно нежное, низкокалорийное, богатое белком и полезными веществами. Готовить куриное филе достаточно легко и быстро. А главное – из него можно приготовить столько разнообразных блюд!

Предлагаем приготовить вкусное блюдо, которое позволяет сохранить сочность мяса, по рецепту портала "Простые рецепты". Курятина получается нежной и готовится достаточно быстро.

Как приготовить филе под сливочным соусом

Ингредиенты:

  • филе куриное – 2 шт.;
  • сливки любой жирности – 100 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр – 60 г;
  • итальянские травы, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами.
  2. Нарезать кусочками, сложить в емкость.
  3. Смешать яйца, сливки, все специи и соль.
  4. Залить смесью мясо, перемешать, чтобы все равномерно распределилось.
  5. Мясо переложить в форму, разровнять.
  6. Сверху положить кружочки помидоров, посыпать тертым сыром.
  7. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.

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#Филе #Готовим дома #Куряче м'ясо