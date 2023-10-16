Просто залейте соусом – и в духовку: даже сухое мясо растает во рту

Куриное филе получается нежным и мягким, а сырная корочка делает вкус еще богаче

Куриное филе любит много людей, ведь оно нежное, низкокалорийное, богатое белком и полезными веществами. Готовить куриное филе достаточно легко и быстро. А главное – из него можно приготовить столько разнообразных блюд!

Предлагаем приготовить вкусное блюдо, которое позволяет сохранить сочность мяса, по рецепту портала "Простые рецепты". Курятина получается нежной и готовится достаточно быстро.

Как приготовить филе под сливочным соусом

Ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.;

сливки любой жирности – 100 мл;

яйца — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр – 60 г;

итальянские травы, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, сложить в емкость. Смешать яйца, сливки, все специи и соль. Залить смесью мясо, перемешать, чтобы все равномерно распределилось. Мясо переложить в форму, разровнять. Сверху положить кружочки помидоров, посыпать тертым сыром. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.