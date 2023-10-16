Просто залейте соусом – и в духовку: даже сухое мясо растает во рту
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Куриное филе получается нежным и мягким, а сырная корочка делает вкус еще богаче
Куриное филе любит много людей, ведь оно нежное, низкокалорийное, богатое белком и полезными веществами. Готовить куриное филе достаточно легко и быстро. А главное – из него можно приготовить столько разнообразных блюд!
Предлагаем приготовить вкусное блюдо, которое позволяет сохранить сочность мяса, по рецепту портала "Простые рецепты". Курятина получается нежной и готовится достаточно быстро.
Как приготовить филе под сливочным соусом
Ингредиенты:
- филе куриное – 2 шт.;
- сливки любой жирности – 100 мл;
- яйца — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- сыр – 60 г;
- итальянские травы, соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо промыть, убрать все лишнее, просушить бумажными полотенцами.
- Нарезать кусочками, сложить в емкость.
- Смешать яйца, сливки, все специи и соль.
- Залить смесью мясо, перемешать, чтобы все равномерно распределилось.
- Мясо переложить в форму, разровнять.
- Сверху положить кружочки помидоров, посыпать тертым сыром.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.