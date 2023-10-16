Очень простая закуска: понадобится помидор и немного баклажанов

Попробуйте, пока еще есть баклажаны

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны. Однако пока эти овощи еще доступны на полках и лотках, стоит успеть приготовить из них вкусности.

Рецептом вкусной закуски поделились на ProstoWay. Ее вкусно как есть на завтрак, так и готовить для перекуса или быстрого застолья.

Ингредиенты:

баклажаны

растительное масло

помидоры

лук

твердый сыр

яйцо — 1 шт

зелень

сметана — 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нарезаем баклажаны кружочками или овалами, можно и слайсами. Кусочки должны быть толщиной 1 см. Солим их и выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанным маслом. Сверху тоже сбрызгиваем маслом и отправляем в духовку, нагретую до 200 градусов, на 15 минут. Для начинки мелко крошим кубиками помидоры, лук. Добавляем натертый сыр, зелень, немного горчицы. Смешиваем, разбиваем в миску 1 яйцо, добавляем 1 ложку сметаны. Заливку хорошо размешиваем и выкладываем на уже готовые баклажаны. Снова помещаем их в духовку на 10-15 минут.

Потратив всего пол часа, у вас будет вкусная закуска или перекус. Также мы рассказывали, как вкусно засолить сельдь.