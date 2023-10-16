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Очень простая закуска: понадобится помидор и немного баклажанов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо получается и вкусным, и сытным
Блюдо получается и вкусным, и сытным. Фото Сегодня

Попробуйте, пока еще есть баклажаны

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны. Однако пока эти овощи еще доступны на полках и лотках, стоит успеть приготовить из них вкусности.

Рецептом вкусной закуски поделились на ProstoWay. Ее вкусно как есть на завтрак, так и готовить для перекуса или быстрого застолья.

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • растительное масло
  • помидоры
  • лук
  • твердый сыр
  • яйцо — 1 шт
  • зелень
  • сметана — 1 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем баклажаны кружочками или овалами, можно и слайсами. Кусочки должны быть толщиной 1 см.
  2. Солим их и выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанным маслом. Сверху тоже сбрызгиваем маслом и отправляем в духовку, нагретую до 200 градусов, на 15 минут.
  3. Для начинки мелко крошим кубиками помидоры, лук. Добавляем натертый сыр, зелень, немного горчицы. Смешиваем, разбиваем в миску 1 яйцо, добавляем 1 ложку сметаны.
  4. Заливку хорошо размешиваем и выкладываем на уже готовые баклажаны. Снова помещаем их в духовку на 10-15 минут.

Потратив всего пол часа, у вас будет вкусная закуска или перекус. Также мы рассказывали, как вкусно засолить сельдь.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Баклажаны