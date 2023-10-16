Простое тесто, и полный противень наслаждения: ароматный медовый пирог на скорую руку
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Такой пирог будет идеально подходить семейному чаепитию
Когда хочется чего-нибудь вкусного и домашнего к чаю, выручают скорые рецепты. Если вы уже пробовали невероятные трубочки с начинкой, обратите внимание на этот рецепт медового пирога на кефире.
Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 120 г меда
- 120 мл кефира
- 1 чайная ложка соды
- четверть чайной ложки соли
- 160 г муки
- 100 г грецких орехов
- цедра половины апельсина
Способ приготовления:
- В миску выкладываем яйца, всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышности.
- Добавляем мед. Если мед густой, его нужно предварительно растопить. Также кладем соду, тушить ее не нужно.
- Всю массу взбиваем миксером 2 мин. Вливаем кефир комнатной температуры, перемешиваем. Всыпаем муку, перемешиваем.
- Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем на удобные кусочки. Выкладываем в тесто орехи и цедру, перемешиваем.
- Тесто должно получиться вязким, как на оладьи. Форму для выпечки выстилаем пергаментом, распределяем тесто.
- Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем пирог 40-45 мин.
Выпечка очень ароматная и мягкая. Также мы делились рецептом простого печенья с джемом.