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Простое тесто, и полный противень наслаждения: ароматный медовый пирог на скорую руку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Тесто простое, после выпечки становится очень ароматным
Тесто простое, после выпечки становится очень ароматным. Фото prostoway

Такой пирог будет идеально подходить семейному чаепитию

Когда хочется чего-нибудь вкусного и домашнего к чаю, выручают скорые рецепты. Если вы уже пробовали невероятные трубочки с начинкой, обратите внимание на этот рецепт медового пирога на кефире.

Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 120 г меда
  • 120 мл кефира
  • 1 чайная ложка соды
  • четверть чайной ложки соли
  • 160 г муки
  • 100 г грецких орехов
  • цедра половины апельсина

Способ приготовления:

  1. В миску выкладываем яйца, всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышности.
  2. Добавляем мед. Если мед густой, его нужно предварительно растопить. Также кладем соду, тушить ее не нужно.
  3. Всю массу взбиваем миксером 2 мин. Вливаем кефир комнатной температуры, перемешиваем. Всыпаем муку, перемешиваем.
  4. Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем на удобные кусочки. Выкладываем в тесто орехи и цедру, перемешиваем.
  5. Тесто должно получиться вязким, как на оладьи. Форму для выпечки выстилаем пергаментом, распределяем тесто.
  6. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем пирог 40-45 мин.

Выпечка очень ароматная и мягкая. Также мы делились рецептом простого печенья с джемом.

Теги:
#Рецепт #Мед #Десерт #Пиріг