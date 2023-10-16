Простое тесто, и полный противень наслаждения: ароматный медовый пирог на скорую руку

Такой пирог будет идеально подходить семейному чаепитию

Когда хочется чего-нибудь вкусного и домашнего к чаю, выручают скорые рецепты. Если вы уже пробовали невероятные трубочки с начинкой, обратите внимание на этот рецепт медового пирога на кефире.

Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

2 яйца

100 г сахара

120 г меда

120 мл кефира

1 чайная ложка соды

четверть чайной ложки соли

160 г муки

100 г грецких орехов

цедра половины апельсина

Способ приготовления:

В миску выкладываем яйца, всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышности. Добавляем мед. Если мед густой, его нужно предварительно растопить. Также кладем соду, тушить ее не нужно. Всю массу взбиваем миксером 2 мин. Вливаем кефир комнатной температуры, перемешиваем. Всыпаем муку, перемешиваем. Орехи подсушиваем на сковороде, измельчаем на удобные кусочки. Выкладываем в тесто орехи и цедру, перемешиваем. Тесто должно получиться вязким, как на оладьи. Форму для выпечки выстилаем пергаментом, распределяем тесто. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем пирог 40-45 мин.

Выпечка очень ароматная и мягкая. Также мы делились рецептом простого печенья с джемом.