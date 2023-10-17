В этих драниках нет ни грамма картофеля: хитрый рецепт

Проверенный рецепт оригинального тыквенного блюда

Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Традиционно драники готовят из картофеля. А что, если немного изменить рецепт и приготовить их из… тыквы?

Именно такое блюдо предлагает приготовить "Мета". Такие драники готовятся абсолютно просто и быстро. Результат вас очень удивит — драники получатся не только аппетитными и вкусными, но еще и очень полезными. Поэкспериментируем?

Как приготовить драники из тыквы

Ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 ст. л.;

петрушка зелень – 2 ст. л.;

растительное масло для жарки – 2 ст. л.;

соль, черный перец, кунжут – по вкусу;

тыквенные семечки – 1 горсть;

тыква – 500 гр.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семечек, мякоть натрите на средней терке. Лук и чеснок очистите. Лук можете натереть на терке, а чеснок пропустите через пресс. Все овощи соедините, измельченную петрушку, яйца, муку, соль и черный молотый перец по вкусу, все тщательно перемешайте. Сковороду с растительным маслом разогрейте и ложкой выкладывайте массу небольшими оладьями. Жарьте драники на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Готовые драники посыпьте тыквенными семечками и кунжутом. Подавайте блюдо с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа".