В этих драниках нет ни грамма картофеля: хитрый рецепт
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Проверенный рецепт оригинального тыквенного блюда
Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Традиционно драники готовят из картофеля. А что, если немного изменить рецепт и приготовить их из… тыквы?
Именно такое блюдо предлагает приготовить "Мета". Такие драники готовятся абсолютно просто и быстро. Результат вас очень удивит — драники получатся не только аппетитными и вкусными, но еще и очень полезными. Поэкспериментируем?
Как приготовить драники из тыквы
Ингредиенты:
- лук репчатый – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л.;
- петрушка зелень – 2 ст. л.;
- растительное масло для жарки – 2 ст. л.;
- соль, черный перец, кунжут – по вкусу;
- тыквенные семечки – 1 горсть;
- тыква – 500 гр.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры и семечек, мякоть натрите на средней терке.
- Лук и чеснок очистите. Лук можете натереть на терке, а чеснок пропустите через пресс.
- Все овощи соедините, измельченную петрушку, яйца, муку, соль и черный молотый перец по вкусу, все тщательно перемешайте.
- Сковороду с растительным маслом разогрейте и ложкой выкладывайте массу небольшими оладьями. Жарьте драники на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Готовые драники посыпьте тыквенными семечками и кунжутом. Подавайте блюдо с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа".