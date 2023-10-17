Украинский десерт к семейному чаепитию: детей за уши не оттянете (видео)

Вам даже не придется включать духовку

Сладкий аромат домашних десертов создает особый уют в доме. Если вы или ваши близкие — заядлые сладкоежки, наверняка, все рецепты сладостей уже перепробованы.

А вот если ваши дети снова просят что-нибудь вкусное к чаю, приготовьте шкраб по старому украинскому рецепту. Кулинар Анатолий Добровольский рассказывает, что готовится такая вкуснятина из простых ингредиентов всего 10 минут. Шкраб настолько всем понравится, что его будут просить каждый день.

Как приготовить шкраб

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.;

мука – 100 г;

сахар – 3 ст. л. ;

сухари панировочные – 1 ст. л. ;

масло сливочное – 10-20 г;

сметана и варенье для подачи.

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Желтки перетрите с сахаром, добавьте муку, все тщательно перемешайте. Белки взбейте до пиков, добавьте в тесто и опять все перемешайте. Разогретую сковороду смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. В сковороду вылейте тесто, накройте крышкой и готовьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Готовое блюдо переложите на блюдо, порвите его руками, сверху полейте сметаной и вареньем.

Кстати, сметану можно приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусным блюдом!