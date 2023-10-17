Эти голубцы готовить втрое легче: ленивый рецепт

Быстрее, проще, а по вкусу — как классические голубцы

Сейчас больше всего ценится время и меньше всего хочется долго стоять на кухне даже ради любимых голубцов. Раньше процесс приготовления этого блюда затягивался чуть ли не на полдня.

Shuba упрощает приготовление известного блюда и предлагает рецепт так называемых ленивых голубцов. На вкус их не отличить от классических: то же сочетание мясного фарша, капусты и томатного соуса. Усилий вы потратите гораздо меньше, а результат получится таким же потрясающим.

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты на 8 порций:

куриное филе — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

рис — 100 г;

капуста белокочанная — 200 г;

паста томатная — 100 г;

сметана 15% — 100 г;

масло подсолнечное — 60 г;

вода — 250 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Рис промойте, залейте водой и отварите до готовности. Филе помойте, порежьте кусками и пропустите через мясорубку. Лук и морковь помойте, почистите и измельчите и обжарьте в сковороде с растительным маслом. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте к луку с морковью, все посолите и поперчите, перемешайте и тушите под крышкой полчаса. Готовые овощи оставьте охлаждаться. К фаршу добавьте яйцо, рис, овощи, посолите, поперчите, все тщательно перемешайте и сформируйте котлетки. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом. Сметану смешайте с томатной пастой, добавьте немного воды, залейте голубцы и тушите под крышкой на маленьком огне полчаса.

Готовые голубцы подавайте горячими под сметанно-томатным соусом и с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!