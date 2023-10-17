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Эти голубцы готовить втрое легче: ленивый рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вам не придется полдня “танцевать” на кухне
Вам не придется полдня “танцевать” на кухне. Фото shuba.life

Быстрее, проще, а по вкусу — как классические голубцы

Сейчас больше всего ценится время и меньше всего хочется долго стоять на кухне даже ради любимых голубцов. Раньше процесс приготовления этого блюда затягивался чуть ли не на полдня.

Shuba упрощает приготовление известного блюда и предлагает рецепт так называемых ленивых голубцов. На вкус их не отличить от классических: то же сочетание мясного фарша, капусты и томатного соуса. Усилий вы потратите гораздо меньше, а результат получится таким же потрясающим.

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты на 8 порций:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • рис — 100 г;
  • капуста белокочанная — 200 г;
  • паста томатная — 100 г;
  • сметана 15% — 100 г;
  • масло подсолнечное — 60 г;
  • вода — 250 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рис промойте, залейте водой и отварите до готовности.
  2. Филе помойте, порежьте кусками и пропустите через мясорубку.
  3. Лук и морковь помойте, почистите и измельчите и обжарьте в сковороде с растительным маслом.
  4. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте к луку с морковью, все посолите и поперчите, перемешайте и тушите под крышкой полчаса. Готовые овощи оставьте охлаждаться.
  5. К фаршу добавьте яйцо, рис, овощи, посолите, поперчите, все тщательно перемешайте и сформируйте котлетки. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом.
  6. Сметану смешайте с томатной пастой, добавьте немного воды, залейте голубцы и тушите под крышкой на маленьком огне полчаса.

Готовые голубцы подавайте горячими под сметанно-томатным соусом и с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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