Эти голубцы готовить втрое легче: ленивый рецепт
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Быстрее, проще, а по вкусу — как классические голубцы
Сейчас больше всего ценится время и меньше всего хочется долго стоять на кухне даже ради любимых голубцов. Раньше процесс приготовления этого блюда затягивался чуть ли не на полдня.
Shuba упрощает приготовление известного блюда и предлагает рецепт так называемых ленивых голубцов. На вкус их не отличить от классических: то же сочетание мясного фарша, капусты и томатного соуса. Усилий вы потратите гораздо меньше, а результат получится таким же потрясающим.
Как приготовить ленивые голубцы
Ингредиенты на 8 порций:
- куриное филе — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- рис — 100 г;
- капуста белокочанная — 200 г;
- паста томатная — 100 г;
- сметана 15% — 100 г;
- масло подсолнечное — 60 г;
- вода — 250 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис промойте, залейте водой и отварите до готовности.
- Филе помойте, порежьте кусками и пропустите через мясорубку.
- Лук и морковь помойте, почистите и измельчите и обжарьте в сковороде с растительным маслом.
- Капусту мелко нашинкуйте, добавьте к луку с морковью, все посолите и поперчите, перемешайте и тушите под крышкой полчаса. Готовые овощи оставьте охлаждаться.
- К фаршу добавьте яйцо, рис, овощи, посолите, поперчите, все тщательно перемешайте и сформируйте котлетки. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом.
- Сметану смешайте с томатной пастой, добавьте немного воды, залейте голубцы и тушите под крышкой на маленьком огне полчаса.
Готовые голубцы подавайте горячими под сметанно-томатным соусом и с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!