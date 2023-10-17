Проверенный рецепт вкусных котлет: получатся сочными и не развалятся

Не рецепт, а находка

Вряд ли кто-то откажется от сочных и вкусных котлет. Мы подаем их и к праздничному столу, и к семейному обеду.

Верх кулинарного мастерства для каждого кулинара — сочные котлеты, которые не разваливаются при готовке. Вместе с "УНИАН" поделимся рецептом вкусных, аппетитных и красивых котлет.

Как приготовить сочные котлеты, которые не развалятся

Ингредиенты:

мясо (по вкусу) — 1 кг;

лук — 1 шт.;

хлеб или батон — 200 г.;

молоко — 250 мл.;

вода — 200 мл.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб залейте молоком, оставьте на несколько минут. Лук очистите, перемелите вместе с мясом и хлебом на мясорубке. В полученный фарш добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, все тщательно перемешайте до однородного состояния. В фарш частями влейте воду, отбейте фарш минимум 10-15 раз и отправьте его в холодильник минимум на полчаса или час. Лучше всего, чтобы фарш постоял в холоде 3-4 часа. Через указанное время из фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или в панировочных сухарях и обжарьте с каждой стороны по 5-7 минут. Если котлеты не успели приготовиться, сложите их в форму и поставьте в духовку на 10 мин. при температуре 180 градусов.

Подавайте котлетки с универсальной подливой по рецепту "Телеграфа". Рецепт ваших котлет будут просить абсолютно все.