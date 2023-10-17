Проверенный рецепт вкусных котлет: получатся сочными и не развалятся
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Не рецепт, а находка
Вряд ли кто-то откажется от сочных и вкусных котлет. Мы подаем их и к праздничному столу, и к семейному обеду.
Верх кулинарного мастерства для каждого кулинара — сочные котлеты, которые не разваливаются при готовке. Вместе с "УНИАН" поделимся рецептом вкусных, аппетитных и красивых котлет.
Как приготовить сочные котлеты, которые не развалятся
Ингредиенты:
- мясо (по вкусу) — 1 кг;
- лук — 1 шт.;
- хлеб или батон — 200 г.;
- молоко — 250 мл.;
- вода — 200 мл.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб залейте молоком, оставьте на несколько минут.
- Лук очистите, перемелите вместе с мясом и хлебом на мясорубке. В полученный фарш добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, все тщательно перемешайте до однородного состояния.
- В фарш частями влейте воду, отбейте фарш минимум 10-15 раз и отправьте его в холодильник минимум на полчаса или час. Лучше всего, чтобы фарш постоял в холоде 3-4 часа.
- Через указанное время из фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или в панировочных сухарях и обжарьте с каждой стороны по 5-7 минут.
- Если котлеты не успели приготовиться, сложите их в форму и поставьте в духовку на 10 мин. при температуре 180 градусов.
Подавайте котлетки с универсальной подливой по рецепту "Телеграфа". Рецепт ваших котлет будут просить абсолютно все.