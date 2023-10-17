Любимое шведское блюдо: такую картошечку не будете успевать подавать на стол

Швеция на вашем столе!

Рецептов из картофеля — видимо-невидимо. Ее мы любим в любом виде — и запекаем, и готовим пюре, и даже готовим картофель по-селянски в панировке!

Сегодня мы вместе с Shuba попробуем известное шведское блюдо, картофель хассельбек . При минимуме ингредиентов и времени у вас получится идеальная закуска, гарнир и отдельное блюдо на любой стол. Попробуйте — и вам понравится!

Как приготовить шведское блюдо — картофель хассельбек

Ингредиенты на 5 порций:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 100 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

петрушка, пучок — 1/2 шт.;

лук зеленый — 2 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом. Помойте картофель, сделайте на клубне несколько надрезов, не дорезая до конца плода. Картофель выложите на противень разрезанной стороной вверх, каждый клубень половиной указанного растительного масла, посыпьте по вкусу солью и молотым черным перцем. Отправьте в духовку на 50 минут. Остаток масла смешайте с измельченным чесноком. Петрушку и зеленый лук помойте, обсушите и нарежьте. Посыпьте всем готовый картофель.

Попробуйте также картофельные "розочки" по рецепту "Телеграфа". Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого блюда.