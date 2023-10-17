Любимое шведское блюдо: такую картошечку не будете успевать подавать на стол
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Швеция на вашем столе!
Рецептов из картофеля — видимо-невидимо. Ее мы любим в любом виде — и запекаем, и готовим пюре, и даже готовим картофель по-селянски в панировке!
Сегодня мы вместе с Shuba попробуем известное шведское блюдо, картофель хассельбек . При минимуме ингредиентов и времени у вас получится идеальная закуска, гарнир и отдельное блюдо на любой стол. Попробуйте — и вам понравится!
Как приготовить шведское блюдо — картофель хассельбек
Ингредиенты на 5 порций:
- картофель — 1 кг;
- оливковое масло — 100 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- лук зеленый — 2 шт.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом.
- Помойте картофель, сделайте на клубне несколько надрезов, не дорезая до конца плода.
- Картофель выложите на противень разрезанной стороной вверх, каждый клубень половиной указанного растительного масла, посыпьте по вкусу солью и молотым черным перцем. Отправьте в духовку на 50 минут.
- Остаток масла смешайте с измельченным чесноком. Петрушку и зеленый лук помойте, обсушите и нарежьте. Посыпьте всем готовый картофель.
Попробуйте также картофельные "розочки" по рецепту "Телеграфа". Вряд ли кто-то сможет отказаться от такого блюда.