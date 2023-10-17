Ресторанное блюдо из крабовых палочек: этот рецепт попросят все гости

Питательный салат с оригинальным вкусом

Салат с крабовыми палочками – давно уже традиционное блюдо на нашем столе. Базовыми ингредиентами в нем являются собственно крабовые палочки, рис, консервированная кукуруза, яйца и майонез.

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем удивить близких и гостей, приготовив это блюдо по-новому. Вместо знакомых продуктов мы положим туда помидоры и копченый колбасный сыр. Именно благодаря такому оригинальному рецепту у блюда появится неповторимый вкус. Салат станет изюминкой на праздничном столе, отлично он дополнит и ваше обыденное меню. Ну что, идем готовить?

Как приготовить салат с колбасным сыром и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

яйца – 3 штуки;

помидоры – 2 штуки;

крабовые палочки – 100 г;

колбасный копченый творог – 100 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец черный молотый, майонез, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Яйца сварите вкрутую. Остудите, очистите, нашинкуйте их небольшими кусочками. Помидоры промойте, крабовые палочки очистите от защитной пленки. Нарежьте их кубиками. Колбасный сыр натрите на большой терке, а чеснок очистите и пропустите через пресс. Все подготовленные ингредиенты тщательно перемешайте, посолите, поперчите, заправьте майонезом и подавайте на стол.

Кстати, майонез можно приготовить собственноручно по рецепту "Телеграфа". Да вы будете уверены в его качестве.