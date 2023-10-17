Ресторанное блюдо из крабовых палочек: этот рецепт попросят все гости
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Питательный салат с оригинальным вкусом
Салат с крабовыми палочками – давно уже традиционное блюдо на нашем столе. Базовыми ингредиентами в нем являются собственно крабовые палочки, рис, консервированная кукуруза, яйца и майонез.
Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем удивить близких и гостей, приготовив это блюдо по-новому. Вместо знакомых продуктов мы положим туда помидоры и копченый колбасный сыр. Именно благодаря такому оригинальному рецепту у блюда появится неповторимый вкус. Салат станет изюминкой на праздничном столе, отлично он дополнит и ваше обыденное меню. Ну что, идем готовить?
Как приготовить салат с колбасным сыром и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- яйца – 3 штуки;
- помидоры – 2 штуки;
- крабовые палочки – 100 г;
- колбасный копченый творог – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец черный молотый, майонез, укроп – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца сварите вкрутую. Остудите, очистите, нашинкуйте их небольшими кусочками.
- Помидоры промойте, крабовые палочки очистите от защитной пленки. Нарежьте их кубиками.
- Колбасный сыр натрите на большой терке, а чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Все подготовленные ингредиенты тщательно перемешайте, посолите, поперчите, заправьте майонезом и подавайте на стол.
Кстати, майонез можно приготовить собственноручно по рецепту "Телеграфа". Да вы будете уверены в его качестве.