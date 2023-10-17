Добавьте в тесто один ингредиент - и даже самые тонкие блины не порвутся

За этим секретом будут охотиться все

Тоненькие блинчики – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Рецептов их приготовления – невероятное множество. Безусловно, у каждого есть свой рецепт приготовления. Кждый кулинар иногда сталкиваются с проблемой, что блины рвутся во время приготовления.

"Господинька" делится проверенным рецептом блинчиков, которые точно не порвутся. Просто добавьте крахмал – и даже самый первый блинчик из такого теста получится удачным, легко перевернется на сковороде и красиво свернется в рулет. Нежные, вкусные блины вы приготовите быстро и просто.

Как приготовить тонкие блины

Ингредиенты:

4 яйца;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч.л. соли;

4 ст. л. с горкой муки — 100 г;

4 ст. л. с меньшей горкой крахмала — 80 г;

500 мл теплого молока;

3 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Яйца, сахар и соль слегка взбейте венчиком, добавьте муку, крахмал и все тщательно перемешайте – у вас должна получиться густая масса. В полученную массу добавьте пол литра теплого молока – вы получите жидкое, однородное и без комочков тесто. Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте на 20 минут. Перед жаркой перемешайте тесто, чтобы крахмал не оседал на дно, и выпекайте блины на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

К блинам подавайте сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!