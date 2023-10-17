Добавьте в тесто один ингредиент - и даже самые тонкие блины не порвутся
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За этим секретом будут охотиться все
Тоненькие блинчики – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Рецептов их приготовления – невероятное множество. Безусловно, у каждого есть свой рецепт приготовления. Кждый кулинар иногда сталкиваются с проблемой, что блины рвутся во время приготовления.
"Господинька" делится проверенным рецептом блинчиков, которые точно не порвутся. Просто добавьте крахмал – и даже самый первый блинчик из такого теста получится удачным, легко перевернется на сковороде и красиво свернется в рулет. Нежные, вкусные блины вы приготовите быстро и просто.
Как приготовить тонкие блины
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч.л. соли;
- 4 ст. л. с горкой муки — 100 г;
- 4 ст. л. с меньшей горкой крахмала — 80 г;
- 500 мл теплого молока;
- 3 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Яйца, сахар и соль слегка взбейте венчиком, добавьте муку, крахмал и все тщательно перемешайте – у вас должна получиться густая масса.
- В полученную массу добавьте пол литра теплого молока – вы получите жидкое, однородное и без комочков тесто. Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте на 20 минут.
- Перед жаркой перемешайте тесто, чтобы крахмал не оседал на дно, и выпекайте блины на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
К блинам подавайте сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!