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Добавьте в тесто один ингредиент - и даже самые тонкие блины не порвутся

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Проверенный и быстрый рецепт самых тонких блинов
Проверенный и быстрый рецепт самых тонких блинов. Фото etnosoft.com.ua

За этим секретом будут охотиться все

Тоненькие блинчики – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. Рецептов их приготовления – невероятное множество. Безусловно, у каждого есть свой рецепт приготовления. Кждый кулинар иногда сталкиваются с проблемой, что блины рвутся во время приготовления.

"Господинька" делится проверенным рецептом блинчиков, которые точно не порвутся. Просто добавьте крахмал – и даже самый первый блинчик из такого теста получится удачным, легко перевернется на сковороде и красиво свернется в рулет. Нежные, вкусные блины вы приготовите быстро и просто.

Как приготовить тонкие блины

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 4 ст. л. с горкой муки — 100 г;
  • 4 ст. л. с меньшей горкой крахмала — 80 г;
  • 500 мл теплого молока;
  • 3 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар и соль слегка взбейте венчиком, добавьте муку, крахмал и все тщательно перемешайте – у вас должна получиться густая масса.
  2. В полученную массу добавьте пол литра теплого молока – вы получите жидкое, однородное и без комочков тесто. Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте на 20 минут.
  3. Перед жаркой перемешайте тесто, чтобы крахмал не оседал на дно, и выпекайте блины на сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

К блинам подавайте сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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