Печень просто растает во рту: используйте при приготовлении копеечный продукт

Один ингредиент превратит печень в ресторанное блюдо

Печень – очень полезный и дешевый продукт. Именно по этой причине данный субпродукт - хорошая альтернатива мясу. Ее можно жарить, делать из печени отличные оладьи или даже готовить в банке.

"Важно знать" делится проверенным рецептом приготовления печени. Попробуйте приготовить ее таким образом — и вы получите нежнейшее и аппетитное блюдо. Попробуем?

Как приготовить нежную печень

Ингредиенты:

500–600 г говяжьей печени;

2 ст. л. пищевой соды;

лук репчатый;

соль, перец по вкусу;

2 ст. л. муки;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Говяжью печень очистите от пленок и прожилок, нарежьте тонкими кусочками где-то по 1,5 см. Субпродукт засыпьте содой, перемешайте и в таком виде оставьте печень на 20–30 минут, Через указанное время тщательно промойте субпродукт. Благодаря этой хитрости ваше блюдо будет более нежным и мягким. Репчатый лук нарежьте четвертинками колец, пожарьте на сковороде с растительным маслом. Печень поперчите, добавьте муку и все тщательно перемешайте. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выложите печень, жарьте ее по 5 минут с каждой стороны. К готовой печень добавьте лук, посолите и можно подавать к столу.

Из печени можно приготовить также оригинальный салат по рецепту "Телеграфа". Он получится не только вкусным и питательным, но и праздничным.