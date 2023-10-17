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Печень просто растает во рту: используйте при приготовлении копеечный продукт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваша печень получится мягкой и невероятно нежной
Ваша печень получится мягкой и невероятно нежной. Фото vazhnoznat.com

Один ингредиент превратит печень в ресторанное блюдо

Печень – очень полезный и дешевый продукт. Именно по этой причине данный субпродукт - хорошая альтернатива мясу. Ее можно жарить, делать из печени отличные оладьи или даже готовить в банке.

"Важно знать" делится проверенным рецептом приготовления печени. Попробуйте приготовить ее таким образом — и вы получите нежнейшее и аппетитное блюдо. Попробуем?

Как приготовить нежную печень

Ингредиенты:

  • 500–600 г говяжьей печени;
  • 2 ст. л. пищевой соды;
  • лук репчатый;
  • соль, перец по вкусу;
  • 2 ст. л. муки;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Говяжью печень очистите от пленок и прожилок, нарежьте тонкими кусочками где-то по 1,5 см. Субпродукт засыпьте содой, перемешайте и в таком виде оставьте печень на 20–30 минут, Через указанное время тщательно промойте субпродукт. Благодаря этой хитрости ваше блюдо будет более нежным и мягким.
  2. Репчатый лук нарежьте четвертинками колец, пожарьте на сковороде с растительным маслом.
  3. Печень поперчите, добавьте муку и все тщательно перемешайте.
  4. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выложите печень, жарьте ее по 5 минут с каждой стороны.
  5. К готовой печень добавьте лук, посолите и можно подавать к столу.

Из печени можно приготовить также оригинальный салат по рецепту "Телеграфа". Он получится не только вкусным и питательным, но и праздничным.

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