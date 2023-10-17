Печень просто растает во рту: используйте при приготовлении копеечный продукт
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Один ингредиент превратит печень в ресторанное блюдо
Печень – очень полезный и дешевый продукт. Именно по этой причине данный субпродукт - хорошая альтернатива мясу. Ее можно жарить, делать из печени отличные оладьи или даже готовить в банке.
"Важно знать" делится проверенным рецептом приготовления печени. Попробуйте приготовить ее таким образом — и вы получите нежнейшее и аппетитное блюдо. Попробуем?
Как приготовить нежную печень
Ингредиенты:
- 500–600 г говяжьей печени;
- 2 ст. л. пищевой соды;
- лук репчатый;
- соль, перец по вкусу;
- 2 ст. л. муки;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Говяжью печень очистите от пленок и прожилок, нарежьте тонкими кусочками где-то по 1,5 см. Субпродукт засыпьте содой, перемешайте и в таком виде оставьте печень на 20–30 минут, Через указанное время тщательно промойте субпродукт. Благодаря этой хитрости ваше блюдо будет более нежным и мягким.
- Репчатый лук нарежьте четвертинками колец, пожарьте на сковороде с растительным маслом.
- Печень поперчите, добавьте муку и все тщательно перемешайте.
- На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выложите печень, жарьте ее по 5 минут с каждой стороны.
- К готовой печень добавьте лук, посолите и можно подавать к столу.
Из печени можно приготовить также оригинальный салат по рецепту "Телеграфа". Он получится не только вкусным и питательным, но и праздничным.