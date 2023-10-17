Все подумают, что сыр из магазина: простой рецепт, который захотят узнать все
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Вы будете уверены в качестве продукта
Твердый сыр — очень популярный продукт и важный ингредиент многих блюд. Его добавляют в салаты и гарниры, в итальянскую пиццу, сырные запеканки и пироги. Безусловно, практически в каждом магазине есть большой выбор сыров. Но если вы по какой-либо причине сомневаетесь в качестве продукта, то можно приготовить его дома.
Приготовить сыр дома абсолютно несложно: вам понадобятся доступные продукты и всего 15 минут времени. В результате у вас получится твердый сыр с мягким сливочным вкусом и дырочками. Кстати, за образование дырок отвечает сода. Однако "УНИАН" советует не добавлять ее в рецепт больше — в только можете испортить вкус.
Как приготовить твердый сыр
Ингредиенты:
- творог — 1 кг;
- молоко — 1 л;
- яйца — 2 шт.;
- масло сливочное — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Молоко доведите до кипения и добавьте к нему творог. Массу нагревайте до тех пор, пока молоко не свернется. Помешивая, варите до получения мелкого плотного зерна.
- Полученную сыворотку процедите через марлю, массу отожмите. Добавьте сливочное масло, вбейте яйца, посолите и перебейте все блендером до однородного состояния. Добавьте соду и все хорошо перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку на холод. После снимите и наслаждайтесь готовим твердым сыром.
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