Все подумают, что сыр из магазина: простой рецепт, который захотят узнать все

Вы будете уверены в качестве продукта

Твердый сыр — очень популярный продукт и важный ингредиент многих блюд. Его добавляют в салаты и гарниры, в итальянскую пиццу, сырные запеканки и пироги. Безусловно, практически в каждом магазине есть большой выбор сыров. Но если вы по какой-либо причине сомневаетесь в качестве продукта, то можно приготовить его дома.

Приготовить сыр дома абсолютно несложно: вам понадобятся доступные продукты и всего 15 минут времени. В результате у вас получится твердый сыр с мягким сливочным вкусом и дырочками. Кстати, за образование дырок отвечает сода. Однако "УНИАН" советует не добавлять ее в рецепт больше — в только можете испортить вкус.

Как приготовить твердый сыр

Ингредиенты:

творог — 1 кг;

молоко — 1 л;

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Молоко доведите до кипения и добавьте к нему творог. Массу нагревайте до тех пор, пока молоко не свернется. Помешивая, варите до получения мелкого плотного зерна. Полученную сыворотку процедите через марлю, массу отожмите. Добавьте сливочное масло, вбейте яйца, посолите и перебейте все блендером до однородного состояния. Добавьте соду и все хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку на холод. После снимите и наслаждайтесь готовим твердым сыром.

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